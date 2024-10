Un bombardeig israelià al nord de Gaza deixa prop de cent morts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys 93 palestins, inclosos 25 nens, van morir ahir en un bombardeig israelià contra un edifici residencial a la localitat de Beit Lahia, al nord de la Franja de Gaza, on des de fa 24 dies l’Exèrcit manté un intens setge militar, segons van informar les autoritats de l’enclavament.

A l’edifici de cinc plantes es refugiaven “centenars de civils desplaçats”, segons les autoritats sanitàries, que van denunciar que el setge israelià contra els tres principals hospitals del nord de Gaza impedeix ara com ara que desenes de ferits puguin ser atesos, atesa la falta de mitjans i metges.L’Exèrcit israelià no va donar informació de l’atac, un dels més mortífers fins a la data des de l’inici de la guerra.D’altra banda, la Knesset (Parlament israelià) va aprovar dilluns una llei que prohibeix a l’agència de l’Organització de Nacions Unides per als refugiats palestins (UNRWA), que presta serveis socials a milions d’ells i els seus descendents, operar en territori israelià, inclòs en l’annexionat de forma unilateral Jerusalem Est. Amnistia Internacional va acusar Israel de “criminalitzar” l’entrega d’ajuda humanitària i “atacar els drets dels refugiats palestins”.Mentrestant, l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i l’eurodiputat dels comuns Jaume Asens van denunciar un atac israelià amb gasos lacrimògens contra la delegació internacional en la qual han viatjat a Palestina per investigar “violacions sistemàtiques” del dret internacional.Així mateix, el ministeri de l’Interior espanyol “ha posat en marxa” el procés per rescindir l’adjudicació a una empresa israeliana d’un contracte d’adquisició de munició per a la Guàrdia Civil.