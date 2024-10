Hezbollah parla de treva “amb condicions” mentre Israel ataca l'est libanès

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel va bombardejar ahir de forma extensiva el Líban, particularment la històrica ciutat de Baalbek i el seu entorn, un dia en què Hezbollah, per boca del seu nou líder Naim Qassem, va reafirmar que l’agrupació està disposada a un alto el foc “amb condicions”. En la seua primera aparició pública des que dimarts s’anunciés el seu nomenament, Qassem va afirmar que Hezbollah encara té capacitat per continuar enfrontant-se amb Israel “durant mesos”. Va demanar “paciència” als seus combatents i a la població libanesa i va vaticinar als israelians que si es queden al seu país veuran “la derrota”. Tanmateix, el nou líder de Hezbollah també va assegurar que el seu grup està disposat a mantenir negociacions “indirectes” amb Israel per assolir una treva que posi fi a més d’un any de guerra. “Si l’enemic decideix (acordar) un alto el foc, direm que sí, però amb condicions. La manera serà mantenir negociacions indirectes per a aquesta finalitat”, va indicar. Mentre ell parlava, avions de combat israelians van bombardejar la històrica ciutat de Baalbek –declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco– i altres localitats veïnes a l’est del Líban després d’haver ordenat als residents que abandonessin la zona.

D’altra banda, el Consell de Seguretat de l’ONU va demanar a Jerusalem que permeti a l’UNRWA, l’agència de Nacions Unides per als refugiats palestins, continuar operant a Israel i als territoris palestins ocupats. Ho va fer després que el parlament israelià hagi aprovat dos lleis per vetar les seues activitats a la zona. Israel es va quedar sol ahir en la croada contra l’UNRWA, després que els EUA, el seu principal baluard en l’ofensiva contra Gaza i el Líban, els donessin l’esquena en aquest assumpte.