El TS imputa a Ábalos quatre delictes de corrupció pel cas Koldo

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem (TS) ha obert una causa penal contra l’exministre de Transports José Luis Ábalos després que el jutge de l’Audiència Nacional que instrueix l’anomenat cas Koldo instés a investigar-lo pel seu “paper principal” en una presumpta trama corrupta. Concretament, l’exsecretari d’Organització del PSOE serà investigat per organització criminal, tràfic d’influències, suborn i malversació.

L’Alt Tribunal va fer aquest pas després d’apreciar “indicis de diversos delictes” contra Ábalos en la causa oberta per l’Audiència Nacional. D’aquesta manera, la Sala Penal del Suprem va acordar assumir només la investigació d’Ábalos, al ser l’únic tribunal competent per jutjar-lo per la seua condició d’aforat. Pel que fa a les persones no aforades incloses a les diligències, com l’exassessor d’Ábalos Koldo García, el procediment haurà de continuar a l’Audiència.El Suprem va destacar que la trama, “aprofitant la condició d’aforat de secretari d’organització del partit polític PSOE, va participar en les contractacions d’altres administracions” de material sanitari durant la pandèmia. El tribunal dona compte dels indicis sobre l’adquisició i gaudi d’un habitatge en una urbanització de Cadis, que seria utilitzada per Ábalos com a “compensació econòmica” per les seues actuacions dins de l’organització, igual que el pagament d’un lloguer a Madrid a una amant de l’exministre. L’Alt Tribunal va apuntar que aquesta dona “treballava per compte d’altri en empreses públiques dependents del ministeri” i que va acompanyar l’exministre en “setze vols” sufragats “amb càrrec a l’erari públic”.El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que “el Suprem aprecia indicis de corrupció del Govern de Pedro Sánchez”. En la mateixa línia, la vicesecretària de Sanitat dels populars, Ester Muñoz, va censurar que s’ha obert causa “contra la mà dreta de Sánchez en el Govern i en el seu partit”.D’altra banda, el PSOE insisteix que va actuar amb immediatesa contra Ábalos. Sánchez, per la seua part, afirma que no tenia constància de les activitats d’Ábalos i nega que el destituís com a reacció al cas Koldo.