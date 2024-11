Milers de valencians clamen al carrer perquè Carlos Mazón dimiteixi per “negligència”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers de persones van sortir ahir al carrer en diverses ciutats del País Valencià i de la resta de l’Estat exigint la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió que el seu Executiu ha fet de la dana des del primer moment.

A València, la ciutadania va sortir al carrer sota el lema Mazón dimissió, que acompanyava la pancarta de la capçalera amb una imatge de cap per avall del president. Inicialment, la manifestació havia estat plantejada com una marxa silenciosa per respecte a la víctimes mortals del terrible temporal que ha assolat gran part de la província. Tot i així, es van escoltar nombrosos crits exigint la dimissió del president valencià.Durant la protesta, la policia antiavalots va carregar contra alguns manifestants que prèviament havien llançat bengales contra el balcó de l’ajuntament de la capital valenciana.El PP valencià creu que la manifestació convocada a València i les principals localitats de la comunitat autònoma estaven “polititzades” per entitats catalanistes.Mentrestant, la xifra de morts per les conseqüències de la dana es manté en 222 a l’Estat, 214 dels quals al País Valencià, set a Castella-la Manxa i una a Andalusia, mentre que les persones rescatades ascendeixen a un total de 36.721, 64 en les últimes 24 hores, segons l’última actualització del Govern central.Des de la Moncloa també van informar que s’han practicat fins al moment 219 autòpsies, en les quals es dedueix que vuit persones van morir “per causes no relacionades amb la dana”.Així, almenys 183 cossos ja han estat identificats, de manera que 128 restes mortals van ser entregades als seus familiars. D’altra banda, el nombre de detinguts per saquejos ha ascendit a 310 i, en aquest cas, 57 s’han practicat en les últimes 24 hores. Per la seua part, Agroseguro, en vista de l’àrea afectada per la dana a València, estima que hauria provocat danys en una superfície d’unes 25.500 hectàrees de cultiu assegurat repartides en prop de 50.000 parcel·les.

El president valencià s’enfronta ara a la ministra Teresa Ribera

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va afirmar ahir que les responsabilitats polítiques per la dana “tocaran en el seu moment”, després que fos preguntat per si mantindrà en el càrrec la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, ja que ara cal continuar netejant carrers, ajudar la gent i atendre els riscos sanitaris. Ara es tracta, va dir, “de reconstruir”.Segons va afirmar als periodistes, no vol entrar en polèmiques amb ningú però si algú diu que va estar trucant-li tota la tarda, amb referència a la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i ell no té trucades o missatges d’aquesta persona fins les vuit del vespre d’aquell 29 d’octubre, no té “més remei de sortir” a respondre.La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va assegurar que la tarda de la dana li va costar “fins a quatre trucades” localitzar el president de la Generalitat valenciana.El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va defensar el sistema d’alerta mòbil ES-Alert, assenyalant que es va posar a disposició de les comunitats autònomes el 2022 amb el protocol consensuat. Va rebutjar les crítiques de la Generalitat valenciana sobre la “provisionalitat” del sistema, explicant que aquest ja ha estat utilitzat en més de 50 ocasions. Pel que fa a les acusacions de falta de comunicació entre el president valencià, Carlos Mazón, i la ministra Ribera, Marlaska va destacar que el Govern central està centrat en la reconstrucció i que “hi haurà temps per parlar de responsabilitats”.Per la seua part, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar que l’Exèrcit estarà “el temps que calgui” a la província de València i va subratllar que l’important no és la quantitat d’efectius, sinó la coordinació i la maquinària de què disposin.Des del PP, el portaveu al Congrés, Miguel Tellado, va afirmar que “no és el moment d’analitzar responsabilitats” sobre la gestió de Carlos Mazón i va carregar contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, i la ministra Ribera per aquesta catàstrofe.