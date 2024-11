Augmenten els desallotjaments a Màlaga per la dana, que inunda el centre de la capital

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El pas de la dana per Màlaga, que majoritàriament es troba en avís roig per fortes pluges aquest dimecres, ha obligat a nous desallotjaments preventius al riu Campanillas davant del seu possible desbordament, que se sumen als de 3.000 persones a la ribera del Guadalhorce, i ha negat el centre de la capital. La tranquil·litat de la nit, en què no s’han produït incidències, ha donat pas a fortes pluges, que poden intensificar-se en les pròximes hores, en una jornada en què les carreteres han estat pràcticament buides, s’han tancat parcs, recintes esportius, museus i s’han suspès classes des d’Infantil a la Universitat.

Més de cent litres a Coín

Els xàfecs han deixat més de 100 litres en punts de la Vall del Guadalhorce com la localitat de Coín; gairebé 80 en municipis de la comarca de l’Axarquía com Alfarnatejo, i més de 70 a la capital malaguenya, on les precipitacions s’han concentrat a més en un curt espai de temps.

A fi de minimitzar riscos, s’han desallotjat els habitatges més pròxims al riu a la barriada de Campanillas, a Màlaga capital, a més de 15 persones de set habitatges per l’ensorrament d’un mur a Benalmádena.

Les pluges han negat el centre de la capital, zona en la qual s’executen les obres del metro, amb greus afectacions al trànsit, la qual cosa ha motivat la suspensió del servei de totes les línies de l’empresa municipal d’autobusos.

Davant de l’avís roig per fortes pluges en la major part de la província, molts comerços han estat tancats i grans empreses han optat per no obrir al públic els seus centres a la província de Màlaga com Carrefour, a la qual després s’ha afegit també El Corte Inglés a Màlaga, els voltants de la qual a la capital estan inundats. Així mateix, la dana ha deixat imatges que s’han viralitzat com la d’una tromba marina que ha recorregut durant diversos minuts la costa de Marbella, però s’ha dissolt tot just tocar terra sense causar capdany personal, o les de les inundacions a l’Hospital Clínic.