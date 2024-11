Un fill de cubans, possible secretari d'Estat de Trump

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El senador de Florida Marco Rubio, fill d’immigrants cubans, es perfila com el favorit per liderar el departament d’Estat dels EUA a partir del gener, una vegada que Donald Trump assumeixi la presidència del país. Això el convertiria en el primer llatí a ostentar aquest càrrec. Ni Trump ni Rubio no han confirmat el nomenament, que ja donen per fet, tanmateix, fonts consultades pels principals mitjans nord-americans. Al llarg de la seua carrera política, el senador ha seguit posicions de l’ala dura republicana, i ha advocat per endurir la pressió sobre els governs de Veneçuela o Cuba. També ha suggerit l’inici de negociacions amb Rússia pel conflicte a Ucraïna i ha marcat una fèrria línia de suport a Israel als múltiples fronts que té oberts.

A més, Trump va elegir el congressista republicà Mike Waltz com el seu assessor de Seguretat Nacional, un lloc clau en la presa de decisions per evitar conflictes geopolítics com la invasió russa d’Ucraïna i la guerra de Gaza. El magnat també va confirmar la nominació de l’exgovernador d’Arkansas Mike Huckabee com a ambaixador a Israel. D’altra banda, el jutge que havia de determinar ahir si anul·lava la condemna contra Trump per ocultar el pagament a l’exactriu porno Stormy Daniels va acceptar ajornar el cas perquè les parts puguin examinar el possible impacte de les eleccions.

Pel seu costat, el president espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar que va trucar a Trump per felicitar-lo per la seua victòria, i li va recordar que Espanya i els EUA són “socis i aliats estratègics”.