Troben morts un pare i el seu fill en un pis a Arenys

Mossos ahir a la finca d’Arenys on van tenir lloc els fets. - ACN

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un pare i el seu fill, els cossos dels quals van ser trobats dilluns a la nit amb signes de violència en un pis incendiat a Arenys de Mar. L’home tenia 32 anys i el seu fill 15, que no vivia amb el pare. La Policia Local va rebre un avís cap a les 23.30 hores sobre la possibilitat que dins del pis hi hagués un mort. Quan els agents van arribar, la casa estava cremant. A l’interior van trobar els cossos dels dos, que presentaven ferides d’arma blanca i contusions.

Els Mossos descarten la implicació d’una tercera persona en la mort violenta de pare i fill, i estudien diverses hipòtesis, des de la violència vicaria a un parricidi o, fins i tot, una baralla entre els dos que va acabar amb les seues vides. El gos de l’home, que solia passejar el menor, tenia ferides d’arma blanca. La mare va haver de ser hospitalitzada després de conèixer la mort de l’adolescent. La finca en la qual van tenir lloc els fets està dividida en cinc habitatges. Hi vivien l’home mort i un altre veí, que va relatar que el menor anava a visitar sovint el seu pare. Va detallar que la relació entre tots dos era bona i que els pares del menor s’havien separat.

Sis anys internat per matar la mare a casa seua a Cantàbria

■ El Jutjat de Menors de Santander va condemnar ahir a sis anys d’internament tancat el fill gran de la dona de 48 anys assassinada al febrer a casa seua a Castro Urdiales, a Cantàbria. El menor, que aleshores tenia 15 anys, ha estat condemnat per assassinat i agressió sexual, amb l’agreujant de parentiu i sense cap atenuant pel seu estat mental. Es tracta de la pena màxima possible per a un menor de 15 anys, encara que en va complir 16 després de cometre el crim. L’altre fill de la víctima, que és inimputable al tenir menys de catorze anys, també hauria participat en el crim. La sentència exposa que l’atac va ser premeditat pels dos menors, que després del crim va treure la roba a la seua mare i van deixar el cos al cotxe.