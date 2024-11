Vuit morts en accidents de trànsit en 48 hores a Catalunya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Vuit persones han mort aquest cap de setmana en accidents de trànsit a Catalunya, cinc en carretera i unes tres més en vies urbanes. Ahir els dos ocupants d’un vehicle van perdre la vida a l’AP-7 a l’altura del municipi gironí de Vilablareix al ser envestits per un tràiler, mentre que a Llançà un motorista va morir al sortir de la via. El dissabte tres accidents a Tarragona van deixar 4 víctimes mortals i una dona va morir atropellada per un camió a la Jonquera.