Aldama diu que va donar 400.000 € a Ábalos i que Sánchez va voler veure'l

L’empresari Víctor de Aldama, presumpte aconseguidor de la trama corrupta del cas Koldo, va assegurar ahir davant del jutge que va pagar 400.000 euros en efectiu a l’exministre José Luis Ábalos i 250.000 a l’assessor d’aquest, Koldo García. També va afirmar que va fer arribar uns altres 15.000 euros al secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, en el marc d’una licitació amb una constructora, i va subratllar que el president espanyol, Pedro Sánchez, va demanar conèixer-lo per suposadament agrair-li unes gestions a Mèxic. Aquest encontre s’hauria produït el 2019 i l’aconseguidor del cas Koldo va relatar que Sánchez li va donar les gràcies pel que estava fent, va demanar fer-se una foto junts i va afegir: “Em tenen informat.” De Aldama, investigat com a presumpte comissionista en adjudicacions públiques de contractes de mascaretes el 2020 i que estava en presó provisional per un altre cas de suposat frau d’hidrocarburs, va relatar que Sánchez coneixia el viatge a Espanya de la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, el 2020 i estava previst un sopar amb ell i gran part dels seus ministres. Tot això malgrat que Rodríguez tenia prohibit entrar a la UE. L’empresari també va afirmar que l’assessor d’Ábalos li va demanar 50.000 € per al llavors president canari i actual ministre, Ángel Víctor Torres, i 25.000 € per al cap de gabinet de la ministra María Jesús Montero. El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va posar en llibertat De Aldama hores després de la seua declaració, al demanar-ho la Fiscalia Anticorrupció. A més, l’instructor del cas Koldo, Ismael Moreno, va enviar una còpia de la seua compareixença al Tribunal Suprem.

El president ho nega tot i el PP reclama suport per a una censura

El president espanyol, Pedro Sánchez, va dir ahir que les acusacions de Víctor de Aldama contra ell i el seu partit són “categòricament falses” i va afirmar que la declaració d’un “presumpte delinqüent que està en presó preventiva no tenen crèdit”. El PSOE va dir que iniciarà accions legals contra De Aldama per les “mentides”. Al seu torn, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar la dimissió de Sánchez i va demanar als socis del Govern estatal que el recolzin en una moció de censura.