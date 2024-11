Sánchez s’obre a una comissió d’investigació per la dana en què ell participarà

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que està obert a una futura comissió d’investigació en el Congrés per la dana, en què, segons ha avançat, participarà i que haurà de servir per "retre comptes" a la ciutadania.

En la seua compareixença al Congrés per explicar la gestió del govern central per la dana, Sánchez ha assenyalat que perquè aquesta reflexió sigui útil no podrà ser apressada ni podrà estar viciada per la necessitat de supervivència política d’algú". "Jo mateix participaré, convençut que aquesta rendició de comptes els la devem a les víctimes, a les generacions futures i també a nosaltres mateixos, però amb la mateixa convicció els dic que, segons la meua opinió encara no és el moment", ha agregat mentre ha demanat a tots els grups parlamentaris que se sumin a la iniciativa i no es deixin portar per "cap altre càlcul".

Ha precisat que encara que la comissió és necessària, ara mateix la "prioritat és una altra", mentre hi continuï havent "persones desaparegudes, garatges inundats i ponts i carreteres destruïdes", i ha demanat de no "despistar-se amb un debat que provocaria una "fricció entre administracions que els ciutadans no necessiten".