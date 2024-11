Sánchez anuncia nous ajuts per la dana a València i reclama a Feijóo fer fora Mazón

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir un tercer paquet d’ajuts per als afectats per la dana de València per valor de 2.274 milions d’euros, i va aprofitar per assenyalar el president valencià, Carlos Mazón, com el “principal responsable de la catàstrofe”. Així es va pronunciar al Congrés, on va comparèixer per explicar la gestió de la Moncloa sobre la dana, en un ple molt tens marcat per les dures crítiques i acusacions entre el president i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El nou paquet d’ajuts, que el Consell de Ministres preveu aprovar avui, té com a mesura estrella un pla de 465 milions d’euros per a la renovació del parc automobilístic danyat per la dana. Permetrà als afectats rebre una ajuda directa de fins a 10.000 euros per comprar un vehicle. No hauran de tornar aquest import, que podrà sumar-se a les indemnitzacions que ja està començant a pagar el Consorci de Compensació d’Assegurances. També s’activarà una nova línia de 1.200 milions d’euros perquè els autònoms i empreses industrials puguin reparar les seues instal·lacions, equips i estocs, i puguin fer noves inversions.

Moncloa i els populars s’acusen mútuament de no assumir responsabilitats un mes després de la dana

Sánchez va defensar que el seu Govern va complir “des del primer moment” les seues responsabilitats per la dana i va afirmar que l’Aemet i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer van alertar amb anterioritat la Generalitat del risc de la tragèdia. Va assenyalar que Mazón és el “principal responsable d’aquesta catàstrofe” per la seua “inoperància” i va afirmar que el president valencià i alts càrrecs de la Generalitat no han estat “a l’altura de les seues responsabilitats”. Va retreure a Feijóo que no hagi criticat la gestió de Mazón, però, per contra, demanés l’emergència nacional. “Si tan malament creu que ho fa Mazón, per què no li exigeix que dimiteixi?”, li va preguntar. El socialista també es va obrir a impulsar una comissió d’investigació al Congrés per la dana, malgrat que va afirmar que ara “no és el moment”.

Per la seua part, Feijóo va retreure a Sánchez “la seua falta d’humanitat i humilitat” i de fer “zero autocrítica”. En una intervenció molt dura, va acusar el president espanyol d’actuar amb “càlcul polític” i va assegurar que està “utilitzant” la dana per “amagar-se dels casos de corrupció que porten el seu nom”. “Deixi-ho ja”, va concloure. Mazón va carregar a Castelló contra el Govern central, al qual va acusar de “dedicar-se només a culpar els altres”.

Retrets al president per no haver assumit el comandament per la crisi

Els aliats parlamentaris del Govern de coalició van coincidir ahir a responsabilitzar la Generalitat valenciana de la catàstrofe, si bé alguns partits van retreure a Pedro Sánchez que el seu “gran error” va ser “decidir deixar Carlos Mazón al comandament de l’emergència”. La portaveu de Compromís al Congrés i portaveu adjunta de Sumar, Àgueda Micó, va advertir el president espanyol que “no es pot perdre ni un minut més” per apartar Mazón, i va assegurar que el cap de la Generalitat valenciana ha demostrat “àmpliament la seua incompetència, negligència i la seua addicció a la mentida”.La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va retreure a Sánchez que hagi tardat un mes a comparèixer i va denunciar la “pèssima gestió” de Mazón. El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va coincidir a censurar la tasca del president valencià i la “hipocresia terrible” del PP, i va reclamar a la Moncloa combatre la desinformació.