Sánchez rebutja sotmetre's a la qüestió de confiança que li reclama Puigdemont

El govern espanyol ha rebutjat que Pedro Sánchez se sotmeti a la qüestió de confiança que li ha reclamat Carles Puigdemont aquest dilluns davant dels "avenços escassos" de l'acord de Brussel·les. Fonts de La Moncloa expressen "calma" i subratllen que "és una prerrogativa del president" i que "no hi ha cap intenció ni necessitat". Aquestes mateixes fonts indiquen que l'executiu "continuarà treballant com ho fa sempre amb els grups parlamentaris per a tirar endavant mesures que beneficiïn el conjunt de la població". I conclouen al respecte: "Hem fet això durant el darrer any i els resultats hi són: som el motor econòmic d'Europa, tenim més persones treballant que mai i s'ha reduït la desigualtat. Aquest és el camí i per aquí continuarem".

La portaveu del PSOE, Esther Peña, també ha llançat un "missatge de calma i tranquil·litat" després de l'anunci de Junts. I ha recordat que correspon exclusivament al president del govern espanyol sotmetre's a una qüestió de confiança. Peña ha defensat que el PSOE i el govern de Pedro Sánchez "compleixen" i que l'executiu espanyol està centrat "en el que realment importa".

Preguntada per si pot haver eleccions anticipades, ha negat aquesta possibilitat i ha assegurat que estan "molt tranquils". "Sánchez és de fiar. Tenim tres anys per davant per seguir preocupats pel que realment importa", ha insistit. En aquest context, ha demanat a tothom que se centri en l'important i que es respectin les negociacions dels pressupostos estatals.

En la mateixa línia, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha defensat que "tenim un president que clarament té la confiança de la majoria dels espanyols amb un govern fruit del pacte de legislatura i investidura". Ha reivindicat que, un any després, "hi ha més gent treballant que quan vam arribar" o que "hi ha més escut social".