Stellantis i CATL invertiran 4.100 milions en una planta de bateries a Saragossa

El grup automobilístic Stellantis i la companyia xinesa CATL van oficialitzar ahir la decisió per construir una planta de bateries de liti, ferro i fosfat (LFP) a la planta de Figueruelas, a Saragossa, amb una inversió de fins a 4.100 milions d’euros i la creació d’uns 3.000 llocs de treball. La instal·lació, dissenyada per ser completament neutra en carboni, començarà la producció a finals de 2026, amb una capacitat projectada de fins a 50 GWh. La xifra, tanmateix, està “subjecta a l’evolució del mercat elèctric a Europa i al suport continu de les autoritats d’Espanya i la UE”, segons van detallar les dos companyies. El projecte, que afronten al 50% entre les dos empreses, representa un pas significatiu en l’estratègia de Stellantis per oferir vehicles elèctrics més accessibles. Per la seua part, la xinesa CATL busca enfortir la seua presència a Europa i avançar en els compromisos climàtics globals.

L’acord es va anunciar un dia després que el president i director executiu de CATL, Robin Zeng, es reunís amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa.El president del Govern d’Aragó, el popular Jorge Azcón, va celebrar l’acord i va afirmar que la gigafactoria de bateries elèctriques permet “ancorar el futur” d’un sector “estratègic” per a Aragó.