Troben desenes de cossos a l''escorxador humà' d'Al-Assad

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

“Entre 40 i 50 cadàvers” s’han trobat a la presó siriana de Sednaya, al nord de Damasc i coneguda com l’escorxador humà per l’ús de la tortura contra els presoners del règim de Bashar al-Assad, durant les operacions de rescat iniciades poc després que els insurgents prenguessin la capital siriana.

A Sednaya, que hauria allotjat entre 10.000 i 20.000 detinguts, segons estimacions d’Amnistia Internacional, l’ús de tortura i força excessiva va sortir a la llum arran d’un motí de presos el 2008.

Des del començament de la crisi a Síria el 2011, en el marc de les revoltes populars de l’anomenada Primavera Àrab, la presó s’havia convertit en la destinació final tant d’opositors pacífics a les autoritats com de militars sospitosos d’oposar-se al règim.

Des que el grup islamista Organisme d’Alliberament del Llevant (Hayat Tahrir al-Sham o HTS, en àrab), hereva de l’exfilial siriana d’Al-Qaeda, controlés Damasc, les portes d’aquesta presó, que era gestionada abans per la Policia Militar siriana, es van obrir i van aparèixer diversos vídeos en els quals es mostraven alguns presos amb clars signes de tortura.

Mentrestant, el fins ara cap del govern paral·lel instaurat per HTS a les zones sota el seu control a la província d’Idlib, Mohammed al-Bashir, va ser nomenat com a primer ministre interí per a un procés de transició que hauria d’acabar l’1 de març del 2025.

Paral·lelament, Israel va anunciar la destrucció de la flota siriana com a part d’una operació militar “a gran escala” que tenia l’objectiu de garantir la seguretat israeliana i eliminar possibles amenaces provinents d’aquest país.

El secretari general de l’ONU, António Guterres, va recordar a Israel que l’estat de confusió en què es troba Síria després de la caiguda sobtada del règim “no s’ha d’utilitzar per part dels seus veïns per envair el territori de Síria”.

Mentrestant, l’Observatori de Drets Humans va denunciar que Estat Islàmic va executar a la zona centre del país més de mig centenar de membres de les Forces Armades que intentaven fugir davant del col·lapse del règim.