Trump coneixerà la sentència per suborn a Stormy Daniels abans de prendre possessió

El jutge Juan Merchan ha dictaminat que el president electe dels Estats Units, Donald Trump, haurà d’acudir divendres, 10 de gener, al tribunal per escoltar la sentència sobre el cas de presumpte suborn a l’exactriu de cine per a adults Stephanie Clifford, coneguda com Stormy Daniels, que li podria comportar una pena de fins a quatre anys de presó, que tanmateix podrien ser reemplaçats per una àmplia gamma d’alternatives a l’empresonament.

Així es desprèn d’un document recollit per la premsa nord-americana en el qual el Merchan subratlla que Trump serà condemnat, encara que no s’enfrontarà a sancions legals. El president electe encara pot apel·lar qualsevol possible condemna.

El jutge responsabilitza Trump d’ocultar un pagament de 130.000 dòlars a Stormy Daniels

Després de conèixer-se això, el mateix Trump va arremetre contra el jutge Merchan acusant-lo de portar a terme un “atac polític il·legítim”. “Aquest atac polític il·legítim no és més que una farsa manipulada. El jutge en funcions Merchan, que és un partidista radical, acaba d’emetre una altra ordre que és il·legal a posta, va en contra de la nostra Constitució i, si es permet que es mantingui, seria el final de la Presidència tal com la coneixem”, va asseverar en el seu compte de la xarxa social Truth Social, que ell mateix va promulgar. El magnat va criticar durament el jutge, acusant-lo de “tenir tan poc respecte per la Constitució” que ha mantingut una ordre de silenci que considera il·legal.

La sentència de Merchan posa fi a dos mesos d’especulacions i maniobres entre els advocats de Trump i la Justícia nord-americana una vegada que el magnat va aconseguir la victòria en les eleccions presidencials del mes de novembre. Trump prendrà possessió del càrrec el 20 de gener, deu dies després de la sentència.

Trump va ser condemnat a l’abril per un total de 34 càrrecs, quan encara no estava ni tan sols confirmat com a candidat oficial a la Casa Blanca. El jutge, que va ajornar sine die la vista en la qual es coneixerà si finalment és condemnat a pena de presó, el va responsabilitzar de falsificació documental per ocultar un pagament de 130.000 dòlars a Stormy Daniels, a qui va pagar perquè no parlés d’una suposada relació extramatrimonial. El Tribunal Suprem estima que els expresidents tenen immunitat davant de l’enjudiciament per actes oficials i assenyala que les proves relacionades amb el treball de Trump com a president no podien utilitzar-se al judici.

