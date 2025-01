Washington certifica avui la victòria de Trump sota el record de l'assalt al Capitoli

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés dels EUA certificarà avui la victòria de Donald Trump a les eleccions presidencials del novembre, quatre anys després d’un dels incidents més greus de la història recent de la democràcia nord-americana: l’assalt al Capitoli protagonitzat pels simpatitzants del magnat per protestar contra la seua derrota en els penúltims comicis.

El Govern nord-americà no permetrà que es repeteixi ni tan sols una temptativa d’aquests incidents. Prova d’això és que el departament de Seguretat Nacional ha declarat el recompte com un Esdeveniment Especial de Seguretat Nacional en una decisió sense precedents per a aquest protocol electoral, fins al 2021 un simple tràmit, i no una celebració democràtica.

L’assalt al Capitoli el 2021 va deixar quatre víctimes i van ser detingudes més de 1.400 persones

L’assalt va deixar quatre víctimes, uns 140 policies ferits i imatges pròpies d’una insurrecció guerracivilista al cor de Washington.

Trump va ser assenyalat per una investigació del Congrés que el va apuntar com a participant en una “conspiració de múltiples parts” per anul·lar els resultats de les eleccions i per la seua negligència a l’hora d’impedir que els seus acòlits assaltessin el Capitoli, i va arribar a ser acusat per un tribunal federal en un cas finalment retirat després de guanyar les eleccions i recuperar la seua immunitat presidencial. Més de 1.400 persones van ser imputades per diversos delictes federals relacionades amb el setge, i d’elles més de 900 han estat condemnades fins al moment.

Trump serà certificat al mig d’un període de transició on ha conegut victòries polítiques com la reelecció del president de la Cambra de Representants, Mike Johnson, i patacades judicials com la que l’espera el dia 10 al tribunal per escoltar la sentència sobre el cas de presumpte suborn a l’exactriu porno Stormy Daniels.

Dins del Capitoli tindrà lloc un recompte supervisat per la vicepresidenta dels EUA, Kamala Harris, en qualitat del seu càrrec adjunt de presidenta del Senat dels EUA. Així, Harris certificarà simultàniament el triomf de Trump en les eleccions i la seua contundent derrota com a candidata del Partit Demòcrata en els comicis que la van enfrontar al magnat i, finalment, declararà J.D. Vance, company de fórmula de Trump, com el seu successor com a vicepresident dels EUA. Una vegada certificats ambdós, només quedarà esperar la investidura definitiva, en una cerimònia que tindrà lloc el pròxim 20 de gener.

Visita sorpresa de Giorgia Meloni al president electe a Florida

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es va reunir dissabte amb el president electe dels Estats Units, Donald Trump, a la seua residència de Mar-a-Lago, a Florida, en una visita on hi va haver molts temes sobre la taula, entre els quals l’arrest a l’Iran de la periodista italiana Cecilia Sala, van informar els mitjans italians.Així mateix, Meloni va fer aquesta visita sorpresa a Trump, amb qui va compartir un sopar, en una reunió en què el president electe la va elogiar com “una excel·lent aliada” que “va conquerir veritablement Europa”, recull la premsa local.Segons observadors, Georgia Meloni aspira a convertir-se en una de les líders de referència per a Donald Trump a Europa i, abans que ella, només el president argentí, Javier Milei, el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, i el primer ministre hongarès, Víktor Orban, van ser convidats a reunir-se amb ell a Mar-a-Lago.