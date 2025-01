El TS vol recuperar les dades del mòbil del fiscal general

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem ha demanat la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que intenti recuperar els missatges del telèfon mòbil del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, en el marc de la causa en la qual se l’investiga per la presumpta filtració sobre Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Així mateix, reclama a les operadores telefòniques dels números associats als terminals de García Ortiz “les dades de trànsit de trucades emeses i rebudes, així com els titulars de les línies que les reben i les emeten”.

El jutge del Suprem rebutja el recurs d’Ábalos i insisteix que hi ha indicis contra ell

Després d’analitzar el contingut del telèfon confiscat al fiscal general, la Guàrdia Civil va trobar “0 missatges”. Ho hauria canviat després de la imputació.

D’altra banda, el PSOE ha presentat una denúncia contra el cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, per un presumpte delicte de revelació de secrets per difondre dades personals de dos periodistes, segons va avançar El Periódico.

El cap de gabinet d’Ayuso està citat avui a les 10.00 hores al Tribunal Suprem per declarar com a testimoni en la causa en la qual s’investiga al fiscal general. La ministra portaveu del Govern de l’Estat, Pilar Alegría, va expressar el “màxim suport” de l’Executiu a García Ortiz. Així mateix, ha mostrat el desig que “la veritat vagi davant” en la declaració avui com a testimoni de Rodríguez.

En un altre ordre de coses, el magistrat del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha desestimat el recurs interposat per l’exministre de Transports José Luis Ábalos contra la petició del suplicatori al Congrés per investigar-lo per suposats delictes de corrupció en el cas Koldo a l’apreciar “prou indicis” contra ell i no simples sospites.

Per la seua banda, l’Alt Tribunal ha declinat ara per ara atorgar al PSOE poder per tal d’interposar una querella per injúries i calúmnies contra el presumpte aconseguidor del cas Koldo, Víctor de Aldama.