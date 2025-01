Illa garanteix avenços “ja” en el traspàs de Rodalies

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar ahir que treballarà per garantir un bon traspàs de Rodalies, amb les competències i el finançament adequat, i va avançar part del calendari: “Aquest mes de gener veurem passos endavant.” Així ho va afirmar juntament amb el ministre de Transport, Óscar Puente, durant una visita a la fàbrica d’Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, on s’estan fabricant nous trens per als serveis de Rodalies. A la fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda es produiran 201 nous trens. D’aquests, Catalunya en rebrà 110 per al servei de Rodalies i Mitjana Distància en quatre anys. Per la seua part, Puente va informar que en les properes setmanes presentaran les dades d’execució del Pla Rodalies 2024 i faran un balanç dels cinc primer anys d’aquest pla. En aquest sentit, va avançar que fins al novembre del 2024 el ministeri ha executat 850 milions d’euros a Catalunya, amb més de 400 milions en Rodalies.

D’altra banda, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, va afirmar que la intenció de la Generalitat és tenir a punt aquest mes el règim sancionador per incomplir la llei d’habitatge per aplicar-lo al febrer.