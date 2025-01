Hamas allibera quatre dones soldades per 200 presos en el segon canvi de la treva

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Milicians de les brigades d’Al-Qassam, el braç armat de Hamas, van entregar ahir a la Creu Roja les quatre dones soldades israelianes alliberades com a part de la treva amb Israel, en una cerimònia organitzada a la plaça de Palestina de la Ciutat de Gaza davant de centenars de persones i retransmesa en directe per Al-Jazeera.

Son Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa i Naama Levy, d’entre 19 i 20 anys, capturades el 7 d’octubre del 2023 a la base militar Nahal Oz, a un quilòmetre de la Franja de Gaza, on complien amb el servei militar obligatori.

Les 4 ostatges israelianes van ser exposades en un escenari abans de ser entregades a la Creu Roja

Les joves, que apareixien somrients i en bon estat de salut, van saludar des d’un escenari muntat a la plaça les centenars de persones i desenes de milicians palestins de les brigades d’Al-Qassam i d’Al-Quds, els braços armats de Hamas i de la Jihad Islàmica, congregats allà per rebre-les.

Posteriorment, un centenar de presos palestins van ser alliberats per Israel a Cisjordània, on els esperaven centenars de persones i familiars que se’ls van emportar a coll al baixar dels vehicles. Aquests presos formaven part del total de 200 reclusos en presons israelianes que Israel va posar en llibertat, en el segon canvi d’ostatges de l’alto el foc acordat amb Hamas per les quatre dones soldades. La resta de presos van ser posats en llibertat en altres punts.

El primer canvi es va produir diumenge passat, quan van alliberar tres dones israelianes i 90 presos palestins com a part de l’acord d’alto el foc entre Israel i Hamas establert aquell mateix dia i que està previst que s’allargui almenys sis setmanes. S’hi estipula la posada en llibertat de 33 ostatges israelians en mans de Hamas i més de 1.900 presos palestins en presons d’Israel.

Tanmateix, el canvi de presoners pot perillar ja que Israel va acusar Hamas de violar l’acord per a l’alto el foc a Gaza a l’haver posat en llibertat dones soldades abans que civils. “Hamas va fallar en el compliment de les seues obligacions d’alliberar primer les dones civils israelianes”, va assegurar el portaveu de l’Exèrcit, Daniel Hagari, en un breu comunicat poc després que es confirmés que les quatre alliberades havien entrat en territori israelià.

A conseqüència, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va anunciar la suspensió del protocol de retorn de la població civil palestina al nord de la Franja de Gaza, que estava previst ahir.

Augmenten a catorze els morts per l’ofensiva militar a Jenín

Almenys catorze persones han mort en els últims cinc dies en el marc de l’ofensiva militar israeliana sobre la regió del campament de refugiats de Jenín, al nord de Cisjordània, segons l’últim balanç recollit per l’agència de notícies oficial palestina WAFA, que alerta a més de multitud de ferits i edificis incendiats i destruïts.A més, les excavadores militars israelianes han destruït l’entrada a les localitats d’Al-Yamun i Al-Saila a l’Hariziya i el carrer Yafa que connecta Jenín amb els pobles situats a l’oest.Paral·lelament, el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va confirmar que l’Exèrcit del país retardarà la seua retirada del sud del Líban més enllà dels 60 dies inicials estipulats en el seu acord d’alto el foc amb Hezbollah, que expiraven avui, a l’entendre que no era un termini definitiu i que l’Exèrcit libanès encara no ha garantit la seguretat de la zona.