Colòmbia claudica, accepta rebre deportats dels EUA i evita aranzels

Un avió colombià va partir ahir cap a la ciutat nord-americana de San Diego per repatriar 110 deportats després de la crisi diplomàtica causada per la decisió del president, Gustavo Petro, de no permetre l’arribada de dos aeronaus amb migrants en aquesta condició fins que se’ls garantís un tracte digne. El Govern llatinoamericà va accedir a facilitar el retorn dels nacionals que havien d’arribar al país en vols de deportació procedents dels Estats Units després que el president Donald Trump anunciés la imposició d’aranzels i sancions per la seua decisió de rebutjar l’entrada de dos avions amb migrants deportats. Trump va ordenar la imposició d’aranzels del 25% a tots els productes colombians i va avançar que d’aquí a una setmana “s’elevaran al 50%”. Petro va respondre ordenant apujar un 25% els aranzels a productes dels EUA, però més tard va acabar reculant per evitar la crisi comercial.

El Servei d’Immigració i Control de Duanes dels Estats Units ha detingut durant la primera setmana de mandat de Trump almenys 2.382 immigrants indocumentats i ha cursat 1.797 ordres de captura contra ciutadans susceptibles de ser deportats, segons les xifres aportades pel seu propi Govern. Només diumenge es van produir 965 arrestos.