Sánchez: “Hi ha raons com un àtic per demanar el cessament d'Ayuso”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, té “moltes raons de pes per exigir una dimissió com un àtic” a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, però no ho fa. En la clausura del congrés del PSOE de Madrid, que va elegir com a secretari general al ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, Sánchez es va referir de forma implícita al cas del nòvio d’Ayuso, investigat per dos presumptes delictes fiscals i falsedat documental. Segons la seua opinió, Feijóo té “molts arguments i moltes raons de pes per exigir una dimissió com un àtic” a Ayuso, ironitzant així amb el tipus d’immoble en el qual la presidenta madrilenya viu amb la seua parella, però creu que no ho fa perquè “no vol acabar” com el seu predecessor, Pablo Casado.

Així mateix, va instar a combatre aquesta “multinacional ultradretana” amb mesures “progressistes” i va comparar el govern d’Ayuso amb el seu propi per ressaltar la necessitat de ser “valent en política”. “El que no és ser valent és regalar tres de cada deu euros que transfereix el Govern d’Espanya a la Comunitat de Madrid a les persones més riques”, va dir.

La federació socialista va celebrar el seu XV Congrés regional –que posa punt final a l’era de Juan Lobato com a líder– i ha compost una executiva nítidament marcada pel cinturó roig per afrontar les eleccions del 2027 i aconseguir 30 anys més tard el govern de la Comunitat de Madrid.

Óscar López s’envolta d’un “nucli dur” del PSOE-M

El nou secretari general del PSOE-M, Óscar López, ha armat un equip de direcció amb un “nucli dur”, que estarà sota el bastó de comandament de Pilar Sánchez Acera com a secretària d’Organització, orientat a recuperar els municipis del sud i el vot progressista que va optar per l’abstenció a les últimes eleccions. Des del PP es van preguntar si en el PSOE de Madrid el que promociona per obtenir llocs són les “conductes delictives”, amb referència al nomenament de Sánchez Acera, “implicada directament per l’escàndol de les filtracions del fiscal general de l’Estat i l’intent d’acabar i destruir Isabel Díaz Ayuso”.