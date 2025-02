Ortiz veu la seua imputació per xocs interns a la Fiscalia

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va vincular davant del jutge la seua imputació al fet de l’existència de xocs en el si de la Fiscalia. També va negar en la seua declaració davant del Tribunal Suprem (TS) i a preguntes de la seua defensa haver facilitat, divulgat o revelat la denúncia, l’expedient tributari o qualsevol dels correus objecte de la causa que afecta Alberto González Amador –parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid– però sí que va considerar que va ser un “error” no haver informat en nota de premsa als mitjans de l’assumpte a l’assabentar-se’n. Segons la transcripció de la seua declaració, va negar en fins a cinc ocasions aquesta revelació de la qual se l’acusa (“no, rotundament no”), i va dir que no havia filtrat l’assumpte concret a persones vinculades a Presidència del Govern. Amb tot, sí que va confessar que després de reflexionar sobre els esdeveniments considera que va cometre un “error” perquè des del moment en què van tenir coneixement que “era una persona rellevant i amb transcendència pública que era denunciat per la Fiscalia” –el 7 de març– hauríem d’“haver donat una nota de premsa, una nota informativa”. “D’aquesta manera protegíem també l’àmbit d’intimitat del senyor Amador, ja que una nota de premsa encapsula d’alguna manera totes les dades que poden figurar en una denúncia que no sigui anonimitzada”, va apuntar. Va negar a més haver intentat perjudicar González Amador per ser la parella sentimental d’Isabel Díaz Ayuso. “En absolut. El senyor Amador és un ciutadà com tothom, amb la plenitud dels seus drets legals i constitucionals.”

D’altra banda, el tinent fiscal de la secretaria tècnica de la Fiscalia General de l’Estat, Diego Villafañe, va negar ahir al Suprem que filtrés la denúncia presentada contra Alberto González Amador per presumptes delictes fiscals, si bé va lamentar la imatge de fallida de seguretat en el si del Ministeri Fiscal que està projectant aquest cas.