Barcelona i Hábitat 3 paguen per Casa Orsola més de nou milions

L’ajuntament de Barcelona i l’entitat del Tercer Sector Hábitat 3 han arribat a un acord per comprar la Casa Orsola per 9,2 milions d’euros. L’adquisició de l’immoble es farà en forma de compra social col·laborativa, per la qual cosa cadascuna de les parts aportarà més o menys la meitat del cost, concretament, el consistori aportarà 4,87 milions d’euros en l’operació i Hábitat 3, 4,33. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va explicar que l’acord es va assolir en el marc de la mediació amb la propietat plantejada pel síndic de greuges de Barcelona i va afirmar que la formula acordada, que va definir com a “innovadora i pionera”, permetrà suspendre el desnonament previst d’un dels inquilins, Josep Torrent, que ja havia estat ajornat fins a en dos ocasions a causa d’una gran mobilització ciutadana. Així, per a Collboni, la compra de la finca és un “missatge clar” que estan a favor del dret a l’habitatge i que “altres fórmules de gestió són possibles”.

La Casa Orsola, situada en el número 137 del carrer Calàbria i el 122 del carrer Consell de Cent, suma 26 habitatges habitables i 4 locals comercials. Actualment, a la finca hi ha 7 habitatges amb contracte de lloguer indefinit, 7 de lloguer de temporada, 5 amb contracte de lloguer vigent, 5 més en procés de demanda o procediment judicial i 2 buits. Amb l’operació, es podran posar a disposició del parc públic d’habitatge un total de 9 pisos: els dos buits i els set de lloguer de temporada una vegada acabin els contractes. La resta de contractes de lloguer vigents es mantindran o formalitzaran de nou d’acord amb la legislació d’arrendaments urbans valorant cada cas.

Agents immobiliaris i de la propietat critiquen que l’operació sembra un “precedent perillós”

L’immoble s’ha convertit en referent de la lluita en defensa del dret a l’habitatge des que el 2021 el fons Lioness Inversiones la va adquirir i va notificar als inquilins que havien d’abandonar els pisos una vegada finalitzessin els seus contractes.

L’entitat impulsora de les mobilitzacions, el Sindicat de Llogateres, va rebre el moviment de l’ajuntament com una “victòria”, si bé va denunciar que no soluciona tot el problema de l’habitatge ja que “hi ha altres Cases Orsola”.

L’operació va ser criticada per les associacions d’agents immobiliaris de Catalunya i la de la propietat de Barcelona, que la consideren “un precedent perillós per a la seguretat jurídica”.