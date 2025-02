Trump desencadenarà “l'infern” si Hamas no allibera tots els ostatges

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels EUA, Donald Trump, ha amenaçat que “esclati l’infern” a la Franja de Gaza i ha apressat Israel a cancel·lar l’acord d’alto el foc assolit amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) si aquest no allibera “tots” els ostatges abans de dissabte vinent, 15 de febrer.

“Pel que a mi respecta, si tots els ostatges no són tornats abans de dissabte a les 12 en punt, crec que és un moment apropiat, jo diria, (...) i que esclati l’infern”, va assenyalar en declaracions des del Despatx Oval de la Casa Blanca.

En qualsevol cas, l’inquilí de la Casa Blanca va dir que això depèn en última instància del Govern israelià. “Estic parlant per mi mateix. Israel pot anul·lar-ho”, va indicar, després de qüestionar que la majoria d’ostatges segueixin vius.

Tanmateix, després de convocar el gabinet de seguretat durant quatre hores, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar que si Hamas no alliberava els ostatges abans d’aquest dissabte al migdia, Israel tornarà a iniciar una ofensiva armada a la Franja de Gaza.

A més, el nou president nord-americà va aprofitar per insistir que “es quedarà” la Franja de Gaza, perquè “no hi ha res a comprar” i que les autoritats de Jordània i Egipte acullin als seus respectius territoris un milió i mig de palestins de l’enclavament, un plantejament que aquests dos països àrabs rebutgen de ple al considerar-ho un nou èxode.

Tanmateix ahir, el rei de Jordània, Abdullah II, va anunciar que el seu país acollirà 2.000 nens malalts de la Franja de Gaza, durant la seua reunió a la Casa Blanca amb el president dels Estats Units.

Brussel·les diu que respondrà amb fermesa i mesura els aranzels

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va assegurar ahir que respondrà amb “fermesa” i “proporcionalitat” als aranzels del 25% imposats pels EUA a totes les importacions d’acer i alumini. Mentrestant, el president de la Reserva Federal dels EUA (Fed), Jerome Powell, va afirmar davant del Comitè Bancari del Senat que l’organisme que dirigeix veu l’economia de la primera potència mundial avançant a bon ritme, per la qual cosa no té pressa per retallar els tipus d’interès.