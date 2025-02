Illa promet compensar el camp pels acords de lliure comerç

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar ahir que prendran mesures per compensar el sector primari, i d’altres, pels possibles efectes dels acords de lliure comerç que la Unió Europea subscriu amb altres territoris. “Prendrem mesures per, en cas que hi hagi col·lectius afectats del sector primari o d’altres sectors per acords de lliure comerç, compensar-los”, va dir durant la sessió de control al Govern al Parlament, en resposta a una pregunta de la líder dels Comuns a la Cambra, Jéssica Albiach, sobre aquesta qüestió.

Així mateix, Illa va destacar que l’acord assolit diumenge amb el Gremi de la Pagesia contempla la reducció de la burocràcia i mesures per pal·liar els efectes de la sequera i de la fauna salvatge, que va considerar que està arribant a uns límits “preocupants”.

Per al compliment de l’acord, el president de la Generalitat va dir que algunes mesures requeriran el suport del Parlament, per la qual cosa desitja que totes les forces polítiques validin aquestes mesures. “M’agradaria que tots poguéssim sumar esforços en aquest sentit”, va afirmar.

D’altra banda, el també líder del PSC va assegurar que els Mossos d’Esquadra assumiran les competències de seguretat en ports i aeroports “en el mínim temps possible”, sense fixar una data concreta, i va dir que s’està buscant quan celebrar una nova Junta de Seguretat de Catalunya. Així ho va indicar al president del grup d’ERC, Josep Maria Jové, que li va retreure que no s’hagi fixat un termini concret per al traspàs d’aquestes competències malgrat que el mateix Govern havia assegurat inicialment que aquest es donaria “a començaments d’any”, segons va recordar el republicà.

D’altra banda, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va demanar la compareixença de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, per l’informe ambiental del Hard Rock.

D’aquesta manera, Albiach va instar-los a aclarir “què està passant amb aquest guirigall d’informes ambientals que van i venen i que la ciutadania no està entenent”.