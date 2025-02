Zelenski vol crear un exèrcit europeu perquè els EUA es prenguin seriosament el continent

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va demanar ahir la creació d’unes Forces Armades europees per defensar el continent de Rússia i obligar els Estats Units a comptar amb Europa a l’hora de prendre les decisions geopolítiques. “Ha arribat el moment de crear les Forces Armades d’Europa”, va dir el president ucraïnès a la Conferència de Seguretat de Múnic, en la qual va centrar el seu discurs a demanar als líders europeus que prenguin les decisions necessàries perquè “el futur d’Europa depengui sols dels europeus”.

Zelenski va explicar que el president dels EUA, Donald Trump, no va esmentar ni en una sola ocasió el paper d’Europa en les negociacions entre Ucraïna i Rússia que promou durant la recent trucada telefònica, i va afirmar que Europa “ha de tenir una cadira a la taula” que es decideix el seu futur. “Cap decisió sobre Ucraïna sense Ucraïna; cap decisió sobre Europa sense Europa”, va declarar el president ucraïnès en la línia de l’expressat per molts líders europeus, preocupats per la forma en què els EUA han començat a mantenir contactes amb Rússia i Ucraïna sense demanar l’opinió o consultar la Unió Europea i els seus països membres. Així, va instar els dirigents europeus a formar el seu propi exèrcit unitari perquè Washington no vegi el continent simplement “com un mercat”, sinó també “amb un aliat” amb el qual estigui obligat a comptar. Aquest, va explicar, no seria un substitut de l’Aliança Atlàntica, sinó una forma d’igualar la contribució europea a la dels EUA, una exigència que Trump porta fent des del seu primer mandat.

Mentrestant, els EUA van reiterar que no veu convenient incloure Europa en les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia que promou l’administració Trump. En un acte celebrat en els marges de l’esdeveniment, l’enviat de Trump per a la guerra d’Ucraïna, el general Keith Kellogg, va apel·lar al realisme per descartar que Europa pugui tenir representació en les negociacions. Va justificar aquesta postura en la mala experiència de les negociacions fallides per acabar amb el conflicte que va esclatar el 2014 a l’est d’Ucraïna.

Scholz rebutja la intromissió de Vance en la democràcia alemanya

El canceller alemany, Olaf Scholz, va respondre ahir al vicepresident dels EUA, J. D. Vance, que divendres va afirmar que la llibertat d’expressió a Europa “està en retrocés”, que el seu país no acceptarà que forans s’entremetin en la democràcia i les eleccions germàniques de la setmana vinent amb el seu suport al partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) i crides a eliminar el cordó sanitari que les altres formacions li han imposat. “L’AfD és un partit que, des de les seues files, trivialitza com a cagada d’ocell de la història alemanya el nacionalsocialisme i els seus monstruosos crims contra la humanitat com els comesos al camp de concentració nazi de Dachau”, va assenyalar Scholz en el seu discurs a la Conferència de Seguretat de Múnic. El canceller alemany va afirmar que la “democràcia actual a Alemanya i Europa es basa en la certesa històrica que les democràcies poden ser destruïdes per radicals antidemòcrates”. Aquestes paraules van ser subscrites també per França.

Rutte demana a la UE invertir més en defensa i “deixar de queixar-se”

El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va reclamar ahir al conjunt de països europeus que “deixin de queixar-se sobre si han d’estar presents a la taula de negociació per a la resolució del conflicte a Ucraïna” i plantegin “propostes concretes”. “Als meus amics europeus els diria que entrin en el debat, que deixin de queixar-se sobre si estaran o no a la taula, i que presentin idees i propostes concretes, que incrementin la despesa en defensa, que continuïn garantint la producció d’armes i que també plantegin com es poden definir les garanties de seguretat”, va assenyalar des d’un plafó de debat en la Conferència de Seguretat de Múnic. Alhora, també va subratllar que existeix un acord “absolut entre europeus i nord-americans” perquè la pau a Ucraïna sigui “duradora” i perquè el president rus, Vladímir Putin, no tingui la temptació de tornar a llançar una ofensiva militar en territori europeu. Aquest pacte, va afirmar, també compta amb el suport absolut de l’Aliança Atlàntica.