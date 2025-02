Mor una dona de 92 anys a l'incendiar-se un habitatge a Vila-seca

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona de 92 anys va morir ahir de matinada i tres persones més van quedar intoxicades lleus en l’incendi d’un habitatge en un edifici d’apartaments a Vila-seca, segons van informar els Bombers de la Generalitat. Set dotacions es van desplaçar a la zona després de rebre l’avís a les 04.17 hores i van comprovar que les flames afectaven un immoble de la quarta planta de l’edifici i que sortia fum per la façana. En dos balcons hi havia tres persones atrapades. Els efectius van iniciar l’extinció, el rescat i la recerca de possibles víctimes a l’interior de l’immoble, on van trobar el cos sense vida de la dona. Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació de l’incendi.