Pedro Sánchez diu a Feijóo “col·laboracionista d’ultres”

El secretari general del PSOE i president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va augurar ahir que la història “jutjarà amb duresa” els actuals col·laboracionistes de la ultradreta del segle XXI, amb referència al Partit Popular i al seu líder, Alberto Núñez Feijóo, de qui va dir que no “es pot ser europeista al matí i ficar-se al llit amb la ultradreta a les nits”.

Així ho va asseverar Sánchez durant la seua intervenció en l’acte d’inauguració del XV Congrés del PSOE de Castella i Lleó, que se celebra fins avui diumenge a la capital de Palència i on serà elegit com a nou secretari autonòmic dels socialistes a la Comunitat l’alcalde de Sòria, Carlos Martínez.

Durant la seua intervenció, Pedro Sánchez va recordar que Alfonso Fernández Mañueco “va obrir les portes a un govern de coalició amb la ultradreta” a Castella i Lleó “amb l’aplaudiment i l’aquiescència” del nou líder del Partit Popular, “llavors”, Alberto Núñez Feijóo.

En aquest sentit, el president del Govern considera que a Europa hi ha dos tipus de dretes, “la que rebutja qualsevol tipus d’entesa amb la ultradreta” com per exemple, la presidenta de la Comissió Europea o el primer ministre polonès. Però hi ha una segona dreta “que sí que abraça la ultradreta”, segons va apuntar el secretari general del PSOE, i que és la que ha elegit “el senyor Feijóo”.

Davant d’aquestes afirmacions, el Partit Popular es va regirar contra el president del Govern central, que va acusar de “fer lliscar” la “barbaritat” que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, “hauria estat del costat de Hitler”. “Estem desitjant veure com culpa el Partit Popular de la invasió russa d’Ucraïna”, van ironitzar des de Génova.

En aquest context, els populars van posar èmfasi que el seu partit és “l’únic que pot manifestar-se obertament en contra del règim de Vladímir Putin”, mentre que el Partit Socialista “governa amb qui té en Rússia un model idíl·lic a importar”, en al·lusió a Sumar.