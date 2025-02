Sánchez anuncia ajuda militar per valor de 1.000 milions per a Ucraïna

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir un nou paquet d’ajuda militar per a Ucraïna per valor de 1.000 milions d’euros el 2025 així com l’obertura d’una Casa d’Ucraïna a Alacant per atendre les necessitats de la comunitat ucraïnesa a Espanya. “No els abandonarem quan més ens necessiten”, va assegurar el president durant la seua participació en la conferència internacional de suport a Ucraïna es va celebrar a Kíiv amb motiu del tercer aniversari de la invasió russa a la qual van assistir nombrosos líders europeus, entre ells la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, António Costa. Aquests diners se sumen als 1.000 milions que Espanya ja va dedicar l’any passat a enviar armament a Ucraïna.

Per la seua part, Von der Leyen va anunciar un nou pagament de 3.500 milions d’euros per a armes i munició que arribarà al març i també que l’Executiu comunitari facilitarà la integració del mercat elèctric d’Ucraïna amb el de la UE el 2027. En aquesta línia, va informar de la implementació del setzè paquet de sancions europees contra Rússia.

La jornada va estar marcada, a més, per un anunci de la viceprimera ministra ucraïnesa, Olha Stefaníxina, sobre els progressos registrats en les negociacions amb els EUA sobre l’acord proposat per Washington per beneficiar-se dels recursos naturals ucraïnesos, que estaria al caure. El president nord-americà, Donald Trump, ha pressionat Ucraïna perquè li doni accés a la meitat dels recursos naturals que posseeix com a pagament per l’ajuda oferta per Washington.

D’altra banda, Trump, que es va reunir amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, a Washington, va anunciar que el mandatari rus, Vladímir Putin, acceptaria la presència de forces europees a Ucraïna com a part d’un possible acord per posar fi a la guerra. Això suposaria un canvi en la postura de Moscou, que fins ara ha considerat aquest punt una “línia roja”. Mentrestant, l’ONU va aprovar una resolució que condemna la invasió russa d’Ucraïna i demana la retirada de les tropes russes, però en aquesta ocasió amb oposició dels Estats Units.