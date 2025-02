Junts obre la porta a votar en contra de la condonació de deute

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Junts va rebutjar ahir l’acord assolit entre el Govern central i ERC per a la condonació del 22% del deute de la Generalitat amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), uns 17.000 milions d’euros, un pacte inclòs en els acords per investir Pedro Sánchez i que previsiblement s’aprovarà avui al Consell de Política Fiscal i Financera. “Que no ens vulguin fer passar bou per bèstia grossa perquè aquest pacte consolida el cafè per a tothom”, va asseverar ahir la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales. I és que, a més de perdonar part del deute a Catalunya, l’Executiu central va oferir condonar 83.252 milions d’euros a les comunitats autònomes.

“Totes les comunitats se’n beneficiaran, per la qual cosa la part proporcional que haurem de pagar els catalans, que hauran d’assumir, serà la mateixa. Aquests diners són dels catalans, per la qual cosa no hem de donar les gràcies a ningú”, va asseverar Sales, que, encara que no va aclarir la posició que tindrà Junts quan la iniciativa es voti al Congrés, va defensar que l’única proposta que s’hauria d’aprovar és la llançada pel seu partit, que passa per la condonació total del deute de Catalunya amb el FLA, el qual suposa 73.000 milions.

A les critiques de Junts va contestar la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que va assegurar que no tindria cap sentit que els de Carles Puigdemont hi votessin en contra. Segons la vicepresidenta, malgrat que “és legítim” que Junts tingui “aspiracions de màxims”, quan es posen sobre la taula “propostes que avancen en aquesta direcció no tindria cap sentit que cap partit digués que no”.

També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va carregar contra l’acord acusant Sánchez de voler “comprar el lloguer de la Moncloa” amb diners públics. El líder dels populars ja va anunciar dilluns que els presidents autonòmics del seu partit votaran en contra de la condonació del deute. La portaveu de l’Executiu, Pilar Alegría, va considerar que seria “inexplicable” votar no a propostes que beneficien els ciutadans i va exigir a Feijóo que aclareixi si “està per condonar o per condemnar” els veïns de les seues comunitats autònomes.

El Govern estatal atribueix al diàleg la qüestió de confiança retirada

La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va atribuir ahir al “diàleg” la decisió de Junts de retirar la proposició de no llei perquè el president, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés. Alegría va recalcar que gràcies al diàleg estan aconseguint importants acords, com demostra el fet que ja porten aprovades 25 lleis en el que va de legislatura.

Mentrestant, el ple del Congrés dels Diputats va rebutjar ahir amb els vots en contra del Partit Popular, Sumar, ERC, Junts, Bildu i Podem la reforma de la llei del sòl pactada pel PSOE i el PNB, en el que suposa el segon intent fallit per tramitar-la en aquesta legislatura. La reforma pretén que els planejaments urbanístics no es puguin anul·lar als tribunals per un defecte formal o de procediment, després d’una complexa tramitació que dura entre vuit i dotze anys.