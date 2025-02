L’‘herència’ de la covid 5 anys després

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Quan es compleixen cinc anys del primer cas confirmat de covid-19 a Catalunya, l’Hospital Clínic de Barcelona va reconèixer ahir els professionals sanitaris que van estar en “primera línia” aquells mesos, així com els que van treballar des de la “segona” –com els que per edat o malaltia no podien atendre directament els pacients, però que també es van arremangar.

“Ha estat una gran lliçó de gestió; hem vist que som vulnerables com a societat, però també tenim la capacitat d’organitzar-nos”, va afirmar el director assistencial, Antoni Castells, en un acte amb fotografia de família dels professionals. Creu que el sistema de salut està “més reforçat” però que encara hi ha assignatures pendents com la “falta” de llits en centres sociosanitaris.

El 25 de febrer del 2020, Catalunya va notificar el primer cas de covid-19, una dona resident a Barcelona que havia viatjat a Itàlia i que va acudir a l’Hospital Clínic amb símptomes lleus. Feia pocs dies que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) havia posat nom al nou virus i, malgrat la situació en països com la Xina i Itàlia, la vida entesa com fins llavors continuava entre la certesa que tard o d’hora es confirmaria el primer cas a Catalunya i la ignorància de tot el que es precipitaria pocs dies després, amb el confinament.

El doctor Castells va posar èmfasi en el treball “en equip” davant de “grans problemes i els reptes”, així com en l’aprenentatge com a societat de “la importància que té la salut”. També va afirmar que el sistema de salut català s’ha “reforçat” i “ha millorat a nivell d’eficiència”. Va destacar la incorporació de la telemedicina per a determinades situacions i els llits d’UCI, que s’han pogut adequar després de quedar patent que era un recurs “infradotat”.

Ara bé, va assenyalar que el sistema de salut “encara hauria d’enfortir-se més” i, quan va ser preguntat per les assignatures pendents, va posar el focus en la “falta” de llits als centres sociosanitaris, sobretot tenint en compte que cada vegada hi ha més pacients crònics i més persones grans en situacions de fragilitat.

Al ser preguntat per si estaríem més preparats per a una eventual nova pandèmia, va respondre: “Tant de bo no la tornem a tenir perquè mai podem dir que estem prou preparats. Crec que ho estem més que abans. Si hi hagués una nova pandèmia amb unes característiques diferents tornaríem a patir en alguns aspectes, però crec que indubtablement estem millor.”

Continua “impredictible” i sense un patró d’estacionalitat

La covid-19 continua sense mostrar un patró d’estacionalitat clar cinc anys després del primer cas detectat a Catalunya. Després de les set grans onades pandèmiques, l’última de les quals l’estiu del 2022, el virus ha tingut pics durant les quatre estacions de l’any.

La investigadora del Biocomsco Clara Prats explica que el SARS-CoV-2 continua sent “impredictible” un lustre després. Durant els primers mesos de la pandèmia, diversos estudis apuntaven a un comportament com el de la grip, amb més casos en els mesos de fred.

Per l’eclosió del coronavirus, els diagnòstics de la grip als hiverns del 2021 i 2022 van ser irrisoris en comparació amb la resta d’anys. Des d’aleshores, amb les set onades pandèmiques ja superades, els dos virus han seguit evolucions diferents gairebé sempre: la grip ha registrat taxes més altes en cada un dels tres últims hiverns, i la covid-19, per la seua banda, s’ha imposat la resta de l’any.