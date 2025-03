Un expresident del Madrid va pagar mossegades a Gürtel

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Audiència Nacional va obrir ahir un nou judici de la trama Gürtel, en aquest cas relacionat amb el suposat entramat a l’ajuntament d’Arganda del Rey, en el qual diversos acusats van admetre imputacions a fi de rebaixar possibles penes o eludir la presó.

El capitost de la trama de corrupció Gürtel vinculada al PP Francisco Correa i l’expresident de Martinsa i del Reial Madrid Fernando Martín van confessar que el segon va pagar al primer una comissió de 25 milions d’euros per la seua intermediació perquè l’ajuntament d’Arganda li adjudiqués unes parcel·les per construir habitatges. Fonts jurídiques van assenyalar que és una de les comissions més grans reconegudes en els procediments per la trama Gürtel.

Entre els acusats que van confessar ahir en la vista es troba l’exalcalde popular d’Arganda del Rey Ginés López, que va reconèixer que entre 2002 i 2008 va rebre dons en efectiu i en espècie per valor de 545.328 euros per les seues gestions per adjudicar contractes a empreses de Correa i altres per a les quals aquest intermediava, i va recordar que ja n’ha tornat gairebé 300.000. Igualment l’exregidor d’Arganda del Rey i exdiputat del PP a l’Assemblea de Madrid Benjamín Martín Vasco ha reconegut que va cobrar de la trama 363.295 euros dels quals ja n’ha tornat 175.000 i que pretén pagar la resta.

També van declarar Francisco Correa i Pablo Crespo, exdirigent del Partit Popular i persona de confiança de l’anterior al grup, tots dos en tercer grau penitenciari després d’haver complert més d’una dècada de presó per sentències d’altres peces del cas Gürtel.

Van reconèixer el cobrament de l’esmentada comissió de Martinsa, l’adjudicació per l’ajuntament d’Arganda a empreses de Gürtel de contractes per més d’un milió d’euros i el pagament a canvi de dons a l’exalcalde i a altres càrrecs de l’ajuntament d’Arganda de Rey. Correa va dir sobre les mossegades que “jo acostumava a ser generós”.