El temporal posa en alerta Castelló, València i Alacant per inundacions

Quatre mesos després de la mortal dana, el País Valencià es va tornar ahir a tenyir de roig amb un avís de risc extrem per pluges torrencials, una reunió urgent d’emergències i l’enviament d’alertes a mòbils a l’interior de Castelló perquè la gent no sortís de casa.

Tot plegat en una jornada marcada pels xàfecs generalitzats a la Mediterrània i Andalusia, amb avisos rojos per part de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per a Ronda, a Màlaga (aixecat cap a les 19.00 hores), després d’un cap de setmana en què va morir un home arrossegat per una riuada a Múrcia.

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat va establir l’Emergència situació 0 per inundacions a tota la província de Castelló, el litoral nord d’Alacant i a tot València davant les fortes pluges. Aquesta declaració recomana el tancament de la circulació en barrancs, rambles i voltants, la suspensió d’activitats a l’aire lliure i la suspensió d’activitats escolars. I és que el temporal va deixar negats camins rurals i comarcals en localitats situades a la província de València que ja van resultar afectades per la dana.

A Catalunya es va activar l’alerta del pla Inuncat per probabilitat de pluges intenses al Baix Ebre i el Montsià.