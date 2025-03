Rajoy diu al Congrés que "no té cap coneixement" de l'Operació Catalunya i fa bandera de l'aplicació del 155

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy ha assegurat aquest dimecres que ell "no té cap coneixement" de l'existència de l'Operació Catalunya ni de l'espionatge a l'independentisme amb el sistema 'Pegasus'. Durant la seva compareixença a la comissió d'investigació del Congrés sobre la trama parapolicial, ha apuntat que, en canvi, sí que pot parlar de "les actuacions que van dur a terme dirigents polítics de Catalunya molt qualificats que van donar lloc a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i a la condemna d'aquests dirigents polítics per part dels tribunals".

En aquest sentit, ha recordat que ell mateix va proposar al Senat l'aplicació de l'article 155, i ha destacat el fet que el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha "ratificat tot el que va fer el Tribunal Constitucional en defensa de la Constitució i de la unitat de la nació i, per tant, totes les iniciatives adoptades pel seu govern".

Rajoy ha mantingut diversos enfrontaments amb representants de les formacions d'esquerres. Primer amb la secretària general de Podem, Ione Belarra, que l'ha acusat d'anar al Congrés a "mentir", d'investigar "il·legalment" els diputats de Podem i de ser el president "més corrupte de la democràcia espanyola".

L'expresident espanyol ha afirmat que ell és una persona "de dretes i de províncies, però sobretot un demòcrata" i, per tant, "mai espiaria un membre del Congrés". A més, ha afegit, "no tindria cap interès a fer cap investigació sobre vostès perquè no són tan importants".

Nega tenir cap coneixement de l'espionatge a Podem

En aquest marc, ha afirmat que ni ha donat instruccions ni sap "res" de l'espionatge a Podem. "Mai he tingut coneixement d'aquests fets, i l'únic que sé és que la Policia els ha desmentit i que hi ha un sumari obert que ja veurem que diu". A més, ha "negat" que el seu govern donés cap instrucció a "ningú" per fer aquestes investigacions.

"No accepto que em digui que hem fet mal a la democràcia", ha dit Rajoy, "perquè som un partit de centredreta que ha votat la Constitució, ha estat en l'àmbit constitucional al govern i a l'oposició", i "el mal a la democràcia l'han fet vostès, i el continuen fent en aquest moment".

"Qualsevol país hauria actuat igual"

En resposta al diputat de Bildu Jon Iñarritu, Rajoy ha aprofitat per exhibir i recomanar a la comissió d'investigació que compri el seu últim llibre, i ha insistit a reivindicar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i a fer ús dels instruments de la "democràcia espanyola". "Qualsevol país hauria actuat igual", ha afirmat, perquè "si algú decideix prendre una decisió unilateralment dient que s'independitza, o és un ingenu o sap que s'ha d'atendre a les conseqüències".

Ha recordat que ell va mantenir "diverses converses" amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas, altres amb Carles Puigdemont, i ha afirmat que va fer "tot el que va poder per arribar a una entesa" i evitar "l'espectacle lamentable" d'un "intent de liquidar la Constitució, la llei i la unitat nacional". En aquest marc, s'ha fet responsable de "l'autèntica" Operació Catalunya, la de l'aplicació de l'article 155, i ha afirmat que les investigacions que va fer el Ministeri de l'Interior durant el seu mandat se cenyien a operacions "contra la corrupció".

"Jo no pinto res aquí"

En resposta a la intervenció del diputat de Junts Josep Pagès, Rajoy ha negat que tingués cap coneixement de suposades actuacions irregulars del seu ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, del seu cap de gabinet, Jorge Moragas, i dels contactes amb Victòria Álvarez. "No tinc ni idea de què m'està parlant", ha afirmat Rajoy. "Jo soc responsable dels meus àudios, i no em convertiré en un comentarista de què fan altres i d'esdeveniments que no em consten", ha afirmat i, per tant, "jo no pinto res aquí".

Nega pressions a Andorra

També en resposta a Pagès, l'expresident espanyol ha justificat els viatges de ministres i alts càrrecs del seu executiu a Andorra abans que el SEPBLAC emetés una nota que va acabar amb la caiguda de la Banca Privada d'Andorra (BPA) i del seu filial, el Banc de Madrid, per la qual té una querella pendent al país dels Pirineus.

En aquest sentit, s'ha desvinculat de les decisions de les autoritats nord-americanes respecte al BPA, ha negat que el seu executiu pressionés les autoritats andorranes o emetés cap informació falsa que conduís a la caiguda del grup, i insistit que l'executiu no va "amenaçar ningú" perquè "no és el seu estil". Segons Rajoy, la querella que es va interposar contra ell a Andorra és "un disbarat" que té com a objectiu "justificar un relat sense cap ni peus". La querella, ha dit, és "absurda" i ha estat impulsada per l'entorn de Puigdemont.

Retreu a Rufián les "155 monedes de plata"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, l'ha acusat de "mentir", li ha retret que pretengui simular que "no sap res", i li ha "recomanat" que disposi d'advocat per a procediments futurs. Rajoy ha respost recordant a Rufián el seu tuit sobre les "155 monedes de plata" dirigit a Puigdemont. L'expresident del govern espanyol també s'ha vantat d'haver aconseguit aturar un "cop d'Estat" amb els instruments de la Constitució, i ha assegurat que tot el que va fer va "valdre la pena".

El portaveu dels comuns i diputat de Sumar Gerardo Pisarello ha assegurat que el govern de Rajoy passarà a la història per la seva "infàmia" pels seus casos de corrupció i una actuació "covarda". Rajoy ha acusat Pisarello de fer discursos "propis de la inquisició" i de no creure en la separació de poders.

"No" tenia coneixement de l'activitat de Villarejo

En resposta al diputat del PSOE Manuel Arribas, Rajoy també ha assegurat que ell "no" tenia coneixement de les activitats de l'excomissari José Manuel Villarejo. Segons l'expresident, els socialistes estan "obsessionats" amb Villarejo i presenten conjectures sense "proves".

La comissió dels "set vots"

En ple intercanvi de retrets amb el portaveu del PSOE, Rajoy ha afirmat que aquesta és la comissió dels "set vots" de Junts que necessita Pedro Sánchez. "Per set vots, quants insults, mentides, ignomínies", ha dit, i "espero que com a mínim no desballestin l'Estat".