Un vianant podria ser la causa de l’accident de la Diagonal

La Guàrdia Urbana de Barcelona manté diverses hipòtesis obertes sobre les causes de l’accident entre dos autocars que dimarts va deixar 51 persones ferides, quatre de les quals segueixen ingressades en estat crític, i una d’aquestes seria la causa que un dels vehicles fes una maniobra per esquivar-la quan creuava la Diagonal per una zona no habilitada i que va acabar atropellant.

Segons van informar fonts properes al cas, els agents de la Urbana encarregats d’investigar les causes de l’accident van revisar ahir el tacògraf, una prova clau per determinar la velocitat de l’autocar que va envestir per darrere l’altre, que estava aturat en una parada perquè pugessin i baixessin passatgers. Els agents també van analitzar les imatges de les càmeres de seguretat i de trànsit que hi ha a la zona i van continuar prenent declaració als testimonis. Amb tot, els investigadors estudien també altres línies en les seues indagacions, entre altres per corroborar si hi va haver alguna fallada mecànica –els dos autocars són al dipòsit i se sotmetran a un peritatge–, o si el conductor es va despistar i no va tenir temps d’esquivar amb una maniobra brusca el vianant, que és un dels ferits crítics.

Mor un home atropellat per un camió a l’AP-7 a Reus

� Ahir va tornar a registrar-se una nova jornada de caos a l’AP-7 a causa de tres accidents, un dels quals mortal. El conductor d’un camió parat al voral i que havia baixat de la cabina va morir a primera hora del matí després de ser envestit per un altre vehicle de gran tonatge a Reus direcció Barcelona. Els fets van obligar a tallar dos carrils durant bona part del matí. Poc després, cap a les 11.35, va bolcar un camió que transportava porcs a Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), la qual cosa va obligar a tallar durant prop de dos hores els dos carrils en sentit Tarragona. A la tarda, un altre accident entre dos camions a la mateixa altura va obligar a tallar uns altres dos carrils en sentit nord. Tots van quedar reoberts cap a les 20.00 hores.