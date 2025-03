Mariano Rajoy: “No va existir la policia patriòtica i no conec cap operació Catalunya”

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’expresident del Govern central Mariano Rajoy va assegurar ahir no tenir “cap coneixement de l’existència d’una denominada operació Catalunya”, de “cap trama parapolicial”, així com del suposat espionatge a parlamentaris de Podem. Durant tres hores i mitja Rajoy, que va ser president de l’Executiu central entre 2011 i 2018, va comparèixer a la comissió del Congrés dels Diputats que indaga sobre una suposada trama parapolicial orquestrada sota el seu mandat per atacar amb informes policials falsos i publicacions periodístiques dirigents catalans i fer front al procés.

Tot i que va opinar que els parlamentaris de la comissió s’havien equivocat d’interlocutor al citar-lo, assegurant que “jo no pinto res aquí”, no va eludir cap de les preguntes.

Gran part de les seues manifestacions van estar dedicades a defensar la seua actuació contra el procés. Es va mostrar “absolutament orgullós” d’haver “parat” el “cop d’Estat” dels independentistes catalans el 2017 i va asseverar que això “va valer la pena”.

Rajoy va demanar als diputats que li preguntessin per Andorra i les presumptes pressions que van exercir perquè els responsables de la Banca Privada Andorrana (BPA) facilitessin sense cap ordre judicial els comptes de dirigents catalans. L’expresident es va desvincular d’aquestes maniobres, va assegurar que el president d’Andorra les va negar i que l’Audiència de Madrid va arxivar la comissió rogatòria perquè la querella era “absurda”.

Per la seua part, l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz va negar “rotundament” que existís políticament cap operació Catalunya a fi de “carregar-se el procés “a través de “mitjans il·lícits”. Però alhora, “vistos els fets”, va admetre que hi podria haver policies que cometessin algunes actuacions il·legals”. També va negar que mantingués cap tipus de reunió amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo Villarejo, i va afirmar que els àudios filtrats de les converses amb ell per presentar denúncies contra la família Pujol van ser “manipulats”.

Així mateix, va admetre que ell també creu que la referència als papers de Bárcenas a “M. Rajoy” fa referència a Mariano Rajoy. “No cal ser doctor en Ciències Polítiques” per comprendre-ho, va dir.

La comissió ha citat per al 24 de març vinent l’exministra de Defensa María Dolores de Cospedal i Alicia Sánchez Camacho.

Diu “mentider” a un socialista i Rufián el veu imputat

Mariano Rajoy es va encarar amb el diputat socialista Manuel Arribas, que seguint la línia dels àudios del comissari José Manuel Villarejo, l’estava vinculant amb casos de corrupció i amb l’espionatge polític i fins i tot li aconsellava comptar amb un advocat: “Vostè és un mentider”, va respondre irat Rajoy. Rajoy va replicar que la seua implicació i coneixement d’aquests fets serien la mateixa que la de l’actual president, Pedro Sánchez, amb les activitats del seu exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García: “Jo sí que me n’assabentava, el que no s’assabentava de res és l’actual president del Govern”, va replicar. En un altre moment, Rajoy va confessar que no té advocat perquè no li cal, però el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián li va recomanar que en contracti un per als casos que afecten el PP. En concret, va esmentar el cas Kitchen. “És bastant probable que vostè acabi a la presó per Bárcenas”, va sentenciar.