L’enèsim fiasco a Rodalies acaba amb 900 passatgers evacuats per les vies a Bellvitge

Els passatgers sent evacuats del tren per les vies. - ACN/DIGNITAT A LES VIES

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Enèsima jornada de caos a Rodalies. Una incidència a la catenària va deixar cap a les 8.40 hores aturat un tren de la línia R2 amb prop de 900 passatgers a bord entre les estacions de Bellvitge i Gavà, que no va poder continuar la marxa a causa de la falta de subministrament elèctric. La incidència va obligar a paralitzar la circulació ferroviària per una via, deixant al principi l’operativa en un sentit entre Bellvitge i el Prat de Llobregat. Més d’una hora després, a les 9.50 hores es va interrompre totalment la circulació de trens en el tram afectat per poder evacuar els passatgers del tren aturat. Bombers i Mossos d’Esquadra es van desplaçar a la zona i la policia catalana va ajudar els passatgers a sortir creuant a peu per l’altra via. Molts dels usuaris del tren afectat van criticar la falta d’informació durant el temps que van estar tancats als vagons i van assegurar que van haver de forçar les portes per poder “sortir a respirar”.

Després de l’evacuació, els viatgers de Bellvitge, l’Aeroport i el Prat van ser dirigits al metro per poder continuar els viatges. Aquesta avaria va causar retards de fins a mitja hora als trens de les línies R14, R15, R16 i R17, que fins a les dos del migdia van haver de circular per via única. La incidència va afectar també de retruc l’R11, que va acumular retards que van superar la mitja hora, i els trens de l’R8.

Més enllà d’aquesta avaria a la catenària, a l’R4 els trens van circular també amb afectacions entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell per una incidència a la infraestructura en aquest tram. Els trens van arribar a acumular demores de 15 minuts de mitjana. A més, els trens de l’R16 i els Avant Exprés circulaven amb retards que van arribar a la mitja hora a causa d’una incidència entre l’Hospitalet de l’Infant i l’Ametlla de Mar. També es van registrar retards a la sortida de diversos trens dels regionals del sud.

El director de Rodalies, Antonio Carmona, va demanar disculpes als passatgers afectats per les incidències i va descartar que les causes de l’avaria fossin per un “boicot” a les instal·lacions.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va afirmar que la imatge de gent caminant per les vies no “la volem per a Catalunya ni per als usuaris de Rodalies” i va emmarcar l’avaria “en una setmana complicada”, després de la recuperació del servei sud de l’R2 després de l’acabament de les obres al túnel de Roda de Berà, que va qualificar de molt complicades. Amb tot, va assegurar que “això és també l’acumulació de molts anys de desinversió i certa renúncia per part de governs anteriors de posar-se al capdavant de la responsabilitat d’un servei tan fonamental i tan important”.

Antonio Carmona, preguntat si coincideix amb la consellera Paneque en la desinversió com la causa dels problemes a Rodalies, va assegurar que “és evident que entre 2012 i 2018 hi va haver una falta d’inversió molt important a Catalunya”.

El president Illa demana disculpes i promet més recursos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va disculpar amb els ciutadans que es van veure afectats per les incidències a Rodalies i es va comprometre a posar en marxa “tots els recursos del Govern de Catalunya per revertir i resoldre aquesta situació”. En aquest sentit, va apuntar inversions en l’àmbit de les infraestructures “després de molts anys de desatenció” i vetllar perquè els terminis d’entrega dels nous combois que estan fabricant-se es compleixin en temps i forma, segons les seues paraules.

Per la seua part, Junts va registrar al Parlament una sol·licitud perquè Illa doni explicacions sobre la “situació insostenible” de Rodalies. Així mateix, tant els de Carles Puigdemont com Esquerra Republicana van exigir la compareixença del ministre de Transport, Óscar Puente, perquè doni explicacions al Congrés i el Senat sobre el “caos ferroviari” que afecta Catalunya.