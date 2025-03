La República Dominicana, ofesa per un vídeo del PP

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va haver de sortir ahir a demanar “disculpes” a la República Dominicana pel vídeo del PP que atacava la “corrupció” al PSOE i el Govern de Pedro Sánchez al·ludint a L’Illa de les Corrupcions, aprofitant el final del programa televisiu La isla de las tentaciones. Els populars van eliminar el vídeo de les xarxes socials després de rebre queixes del Govern de la República Dominicana, que assegurava que es tractava d’un “incomprensible atac” cap al país i en perjudica la imatge.

Hores abans, el mateix president del Govern es va disculpar “en nom d’Espanya” pel vídeo “tan vergonyós” del Partit Popular.

En el vídeo apareixien imatges elaborades per intel·ligència artificial en les quals es caricaturitzava líders socialistes, entre els quals el president Pedro Sánchez, i la seua esposa, Begoña Gómez, el ministre Ángel Víctor Torres o l’exministre José Luis Ábalos o la presidenta del Congrés, Francina Armengol, en banyador en una platja simulant el popular programa de telerealitat.

D’altra banda, el secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, demandarà el presumpte aconseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, després d’acusar-lo d’oferir “tractes de favor” a empresaris si declaren en contra seu.

Sánchez defensa que el català s’ha de conèixer per a la residència

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va subratllar ahir que l’actual legislació ja diu que els ciutadans estrangers han de conèixer no només el castellà sinó la resta de llengües cooficials com el català, al ser interrogat sobre si els immigrants hauran de parlar català per obtenir el permís de residència després de la delegació de competències, tal com va defensar Junts. “A la Constitució ve recollit, a més del castellà, la cooficialitat d’unes altres tres llengües. I a la llei d’estrangeria, ja que lògicament, es diu que es necessita també un coneixement de les llengües que es parlen a cada territori”, va afirmar, contradient la ministra d’Inclusió, Elma Saiz, que dijous va afirmar que el català “no serà un requisit per a la residència”.