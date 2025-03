Tres menors maten una educadora en un pis tutelat a Badajoz

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

Una auxiliar tècnic educativa ha estat assassinada per tres menors residents en un habitatge de compliment de mesures judicials de Badajoz, un succés que ha estat condemnat per treballadors d’aquest sector i sindicats, que han denunciat mancances de seguretat en aquest tipus de pisos i centres d’atenció a menors.

L’auxiliar tècnic educativa, de 35 anys i natural de Castuera (Badajoz), ha estat agredida mortalment aquesta passada nit a l’esmentat habitatge per tres adolescents residents, dos nois de 14 i 15 anys i una jove de 17, que ja han estat detinguts.

Segons les primeres indagacions, l’educadora va poder ser asfixiada amb un cinturó. Després de l’agressió mortal, els tres menors van agafar les claus del cotxe de la víctima i van conduir en direcció a Mèrida. Tanmateix, van tenir un accident de trànsit a l’altura del municipi de Lobón, a uns 30 quilòmetres de la capital extremenya.

Al lloc de l’accident va ser detinguda la jove mentre que els dos nois van ser localitzats a Mèrida, ha informat el delegat del govern espanyol a Extremadura, José Luis Quintana.

A l’habitatge, on residien tres nois d’entre 14 i 17 anys i una jove de 17 anys, treballen cinc auxiliars tècnics educatives, entre elles l’ara morta, un coordinador i un altre professional, tots ells amb torns rotatoris, ha explicat a EFE una de les treballadores, que ha omès donar la seua identitat per "por".

"Es vivia una situació molt difícil des de fa quinze dies, amb alguns robatoris i fugues," ha afegit aquesta auxiliar, que ha apuntat que "aquesta tragèdia li podria haver ocorregut a qualsevol".

En una concentració de professionals d’aquest sector i de representants sindicals celebrada aquest migdia a Badajoz per condemnar aquesta mort violenta, l’educadora Sheila Gómez, que ha exercit de portaveu, ha afirmat que l’auxiliar ara morta havia denunciat dies enrere a un dels menors per suposades amenaces a l’esmentat immoble, que no compta amb càmeres ni personal de seguretat.

"Els menors són cada vegada més agressius, per la qual cosa són necessàries més mesures. Als qui cometen aquests fets els surt molt barat matar", ha afirmat Gómez, la denúncia de la qual ha estat recolzada de forma unànime pels sindicats.

En aquest marc, UGT, CCOO, USO i CSIF han exigit tant a la Junta d’Extremadura com a les empreses adjudicatàries d’aquests serveis d’acompanyament a menors que "prenguin les mesures necessàries per salvaguardar la seguretat dels treballadors, així als propis menors".

En la concentració, on s’han pogut llegir pancartes amb lemes com 'A casa ens esperen’ o 'Treballar no pot costar-nos la vida', s’ha evidenciat el tens clima en el qual treballen aquests empleats, ja que menors residents al centre 'Marcelo Nessi, davant de les portes del qual s’ha celebrat la concentració, han proferit insults als assistents.

La secretària general del Col·legi d’Educadors Socials d’Extremadura (Copesex), Inés María Solomando, ha afirmat que als habitatges on hi ha menors complint mesurats judicials, com la de Badajoz, hi hauria d’haver "vigilants de seguretat, però no n’hi ha; només hi ha educadors socials i cuidadors".

Els joves resideixen en aquest tipus d’habitatges per ordre del jutge de menors, alguns d’ells amb mesures definitives i altres amb mesures cautelars, "com a una mica temporal fins que se celebri el judici i hi hagi una mesura definitiva", ha explicat.

La presidenta de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, ha traslladat les seues condolences a tota la família i als companys de l’educadora. "És un fet terrible i dramàtic", ha agregat.