Cinc anys del tancament de la conca d’Òdena, avantsala del confinament

El 12 de març del 2020 la conca d’Òdena es va convertir en l’epicentre de la pandèmia a Catalunya, quan la Generalitat va ordenar el confinament perimetral dels seus quatre municipis –Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui– per evitar que s’expandís un brot de covid-19 detectat a l’hospital d’Igualada. Els primers casos es van diagnosticar el 9 de març i, en pocs dies, la situació es va desbordar. El 40% de la plantilla estava infectada i el virus s’havia estès per la població, provocant un augment d’ingressos. La llavors consellera de Salut, Alba Vergés, va ser l’encarregada d’anunciar el tancament per a unes 70.000 persones. Això va ser l’avantsala del que vindria, perquè tan sols dos dies després el Govern central va declarar l’estat d’alarma que va prohibir els desplaçaments no imprescindibles a tot l’Estat. Cinc anys després, el director assistencial de l’hospital, Jordi Monedero, assegura que si alguna cosa canviaria del passat és l’acompanyament que es va donar als malalts, que “van morir sols”.

Allà arran de la irrupció de la covid-19, que va generar en els professionals moltes pors i inquietuds, es va posar en marxa una unitat de suport emocional per tal d’ajudar els professionals a gestionar situacions d’estrès i ansietat. Un lustre després aquesta unitat, que continua vigent i s’ha integrat a l’àrea de Prevenció i Salut Laboral per tractar qualsevol mena de malestar emocional, ha atès un total de 270 treballadors i ha concertat 2.000 visites.

Igualada implanta l’atenció emocional per als sanitaris

Cuidar aquells que ens cuiden ha estat un dels aprenentatges més importants que la pandèmia ha deixat a l’hospital d’Igualada.

Ayuso rebaixa els morts en residències

El Govern madrileny d’Isabel Díaz Ayuso va fer públic ahir, en el cinquè aniversari de la pandèmia del coronavirus, un comunicat en el qual afirma que “el nombre real de morts en residències va ser de 4.100” i no de 7.291, una xifra que, afirma, “va ser un invent del llavors conseller” Alberto Reyero, de Cs.