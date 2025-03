La UE respon als aranzels dels EUA amb contramesures per valor de 26.000 milions

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Unió Europea (UE) va anunciar a primera hora d’ahir contramesures “ràpides i proporcionades” per valor de 26.000 milions d’euros a diverses importacions dels Estats Units, en resposta a l’entrada en vigor de nous aranzels “injustificats” d’aquest país a l’acer i alumini europeus.

“La Comissió lamenta la decisió dels EUA d’imposar aquests aranzels, al considerar-los injustificats, pertorbadors del comerç transatlàntic i perjudicials per a les empreses i els consumidors, ja que sovint es tradueixen en un augment dels preus”, indica en un comunicat la Comissió Europea.

Brussel·les assegura, en aquest sentit, que les seues mesures intenten “ser intel·ligents i colpejar on fa mal”, per la qual cosa s’elegeixen productes d’“alt valor afegit i simbòlic”. Entre aquests –susceptibles encara de modificacions després de les consultes amb els estats membre– hi ha la soja, la producció de la qual és significativa a l’estat de Louisiana.

També s’apunta a productes com la carn de vaca i el pollastre, així com estufes, forns, refrigeradors, congeladors o talladores de gespa. Un altre exemple són les motocicletes Harley Davidson, així com insummes importants per a l’economia nord-americana, com els productes de fusta.

L’Executiu comunitari va explicar que la seua resposta a aquests aranzels nord-americans del 25% a les importacions d’alumini i acer de tot el món ha estat “calibrada acuradament” i es basa en un plantejament en dos fases.

En primer lloc, la Comissió permetrà que la suspensió de les contramesures que van estar vigents contra els EUA entre el 2018 i el 2020 expiri el pròxim 1 d’abril. Aquestes van dirigides a una sèrie de productes nord-americans i ascendeixen a 8.000 milions d’euros. En segon lloc, en resposta als nous aranzels, que afecten més de 18.000 milions d’exportacions de la UE als EUA, la Comissió proposa noves mesures sobre les exportacions nord-americanes que entraran en vigor a mitjans d’abril.

Hores més tard, el president dels EUA, Donald Trump, va afirmar que Washington respondrà a les contramesures anunciades per la UE.

Com ja va publicar SEGRE, la demarcació de Lleida va vendre entre els mesos de gener i novembre de l’any passat productes per valor de 112,5 milions als EUA, segons l’última informació feta pública per la secretaria d’Estat de Comerç. El sector oleícola va liderar les vendes amb 76,46 milions d’euros.

La CEOE preveu gran una afectació a Espanya

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, va qualificar d’“erràtiques” les mesures aranzelàries dels EUA i va considerar que Europa “s’ha de defensar” d’una situació que no entén i que a Espanya “afecten de manera especial”.

El Canadà anuncia aranzels “dòlar per dòlar”

El Canadà va anunciar ahir que imposarà des d’avui aranzels recíprocs sobre 29.800 milions de dòlars canadencs addicionals d’importacions dels EUA seguint un enfocament “dòlar per dòlar”.

Mèxic tem una resposta dels EUA

La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, no va descartar que els EUA imposin sobre el país els seus aranzels per a l’acer i l’alumini, una vegada finalitza la segona moratòria.

Wall Street obre en verd al millorar la inflació

Wall Street va obrir ahir en verd, després que es conegués que l’IPC dels Estats Units va baixar al febrer, unes dades millors de les esperades.