“Un aranzel del 200% obligaria el vi de Lleida a retirar-se dels EUA”

Les amenaces diàries del president dels EUA, Donald Trump, d’imposar aranzels a determinats productes o països han arribat al sector del vi i begudes alcohòliques de la UE. En concret, ha amenaçat amb la imposició d’una taxa del 200 per cent.

El president de la Denominació d’Origen Costers del Segre, Tomàs Cusiné, afirma que, si fos així, “obligaria a la retirada del vi de Lleida del mercat nord-americà, perquè deixaria de ser competitiu”. “No pots triplicar el teu preu de venda al públic d’un dia per l’altre d’aquesta manera, quedaries fora del mercat”, va afegir.

Amb tot, posa en dubte que l’Administració Trump acabi imposant aquest aranzel del 200% i considera que acabarà o retirant l’amenaça o bé reduint-la. “Ha amenaçat el Canadà i Mèxic des que va accedir a la Casa Blanca i aquestes amenaces no s’han concretat de moment i crec que en aquesta ocasió ocorrerà el mateix”, va afirmar. Tanmateix, no descarta que Trump pugui decidir augmentar els aranzels als caldos europeus amb una taxa, per exemple, del 25%.

“Els vins de Lleida continuarien sent competitius en general. Una botella podria passar en el lineal dels 30 als 40 dòlars i podríem competir, per exemple, amb els francesos”, va valorar. En tot cas, insisteix que encara no es pot fer una anàlisi de com afectaria el sector fins que no es conegui la decisió real de Trump.

La confiança dels consumidors dels EUA s’enfonsa a mínims del 2022

La confiança dels consumidors dels EUA ha registrat el mes de març una forta caiguda respecte del mes anterior, segons la dada preliminar de l’índex elaborat per la Universitat de Michigan, que acumula tres mesos consecutius a la baixa, situant-se en 57,9 punts, la pitjor lectura des del mes de novembre del 2022, davant d’un elevat grau d’incertesa, atribuït en part a les “freqüents fluctuacions en les polítiques econòmiques”. El mes de març, la dada de confiança econòmica es va enfonsar un 11 per cent respecte del nivell del febrer.