La coalició internacional per la pau a Ucraïna vol forçar Putin a seure a negociar

El primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha assegurat que la coalició internacional de països que treballen per a la pau a Ucraïna tenen com a objectiu “portar a la taula” de negociació el president de Rússia, Vladímir Putin. Ho ha dit en roda de premsa aquest dissabte després d’una reunió telemàtica amb els representants d’aquesta “coalició de voluntaris”, que inclou diverses potències europees, el Canadà, Austràlia i Nova Zelanda i que es podria ampliar a altres països com el Japó, segons Starmer.

El líder britànic ha acusat Putin de voler “retardar” un alto el foc i ha explicat que la coalició treballarà per “seguir incrementant la pressió sobre Rússia”, també en forma de sancions, alhora que manté l’ajuda militar a Ucraïna per tal de forçar els russos a la negociació. També ha revelat que dijous els exèrcits dels membres de la coalició entraran en una “fase operativa” que ja explorarà mètodes concrets per aconseguir un acord de pau i “garantir el futur i la pau per a Ucraïna”.