La tensió entre el PP i PSOE per la gestió de la covid a Madrid s’agreuja

El debat sobre la gestió de la pandèmia a Madrid va propiciar ahir noves tensions entre el PSOE, que va insistir a denunciar les víctimes mortals a les residències, i el PP, que va replicar amb una querella contra la socialista Reyes Maroto i la ruptura de relacions amb ella i amb el delegat del Govern espanyol. La tensió ha escalat al complir-se cinc anys de l’inici de la pandèmia a Espanya, sobretot després que dimecres la Comunitat de Madrid afirmés en un comunicat que “el nombre real de morts en residències va ser de 4.100” i no de 7.291, xifra que el Govern d’Isabel Díaz Ayuso assegura que “va ser un invent del llavors conseller” de Polítiques Socials, Alberto Reyero, de Ciutadans.

També ahir, la portaveu del PSOE a l’ajuntament de Madrid, Reyes Maroto, va afirmar que “van ser 7.291 les víctimes, les persones grans assassinades en aquestes residències com a conseqüència de la no-derivació als hospitals a la nostra Comunitat”. El Govern d’Ayuso va anunciar que es querellarà contra Maroto per aquestes acusacions, que van ser retirades per l’edil socialista.