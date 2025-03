El congrés d’ERC avala el rumb fixat per Junqueras amb l’oposició interna desunflada

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El 30è Congrés Nacional d’ERC que va arrancar ahir a Martorell va avalar les ponències política i estatutària promogudes per la nova direcció que presideix Oriol Junqueras, després que els dos sectors d’oposició interna s’hagin desunflat les últimes setmanes i no hagin pogut presentar batalla. El fet que el desembre passat Junqueras necessités una segona volta per imposar-se –amb el 52% dels vots– al seu rival alternatiu, Xavier Godàs, feia pensar que el conclave podia convertir-se en un segon round de les hostilitats internes en el partit. Tanmateix, la primera jornada del congrés que se celebra al recinte de Ca n’Oliveres i que acabarà avui, va ser un plàcid tràmit per a la nova direcció, que va veure aprovades les seues ponències política i estatutària amb prop del 90% dels suports.

Una clau que explica aquest percentatge tan favorable a Junqueras rau en la xifra d’assistents: dels 1.524 militants que podien participar-hi, n’hi han acudit uns 800. La desactivació de les tensions internes ja es va fer palesa dimecres passat quan el sector de Godàs va anunciar la retirada de l’esmena que pretenia delimitar el mandat dels dirigents del partit perquè Junqueras no pogués optar a la reelecció del càrrec.

Al congrés havien arribat vives només deu esmenes a les ponències, de les 1.851 presentades inicialment, de manera que els debats es van resoldre amb més celeritat de la que estava prevista.

Una de les novetats de la ponència estatutària és que recupera la possibilitat de crear corrents interns, una figura la regulació de la qual es concretarà en els propers sis mesos i permetrà reconèixer formalment els sectors crítics –Nova Esquerra Nacional, de Xavier Godàs, i Foc Nou, d’Helena Solà i Alfred Bosch– i el col·lectiu Àgora Republicana, encapçalat per Joan Tardà.

En la ponència política es va incloure una esmena transaccionada amb Àgora Republicana, que aposta per mantenir “una relació amb el socialisme català que combini confrontació i col·laboració”. El plenari també va escoltar l’informe de la comissió de seguiment de pactes de boca del director general d’ERC, Lluís Salvadó, que va fer una valoració “moderadament positiva” de l’estat de compliment dels acords subscrits amb els socialistes.

El congrés es tancarà avui al migdia amb la intervenció de Junqueras i la seua segona, Elisenda Alamany.

Les persones que van ocupar el càrrec de vicesecretari general de Comunicació en aquest període van ser, successivament, Sergi Sabrià, Oriol Lladó i Marc Colomer, encara que els seus noms no apareixen explícitament a l’informe. Algunes de les campanyes impulsades des d’aquesta estructura B van ser els cartells sobre l’Alzheimerde l’expresident Pasqual Maragall i un ninot del president d’ERC, Oriol Junqueras, penjat al pont de Sant Vivenç dels Horts el 2019.

L’informe demana també disculpes a la militància. “Són fets que no s’haurien d’haver produït mai”, afirma.

El departament de comunicació va fer els cartells de l’Alzheimer

L’exlíder d’ERC al Congrés i president de la comissió d’estructures paral·leles als òrgans de govern, Joan Tardà, va presentar ahir en el marc del congrés del partit un informe en el qual assenyala els responsables del departament de comunicació i estratègia entre el 2019 i el 2023 de l’estructura B del partit.