Moren 59 persones en un foc en una disco de Macedònia del Nord

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Un total de 59 persones, la majoria joves, van morir ahir a la matinada en una discoteca a la ciutat macedònia de Kocani, a l’est del país balcànic, per un incendi provocat suposadament per pirotècnia utilitzada a l’interior de la sala durant un concert. Segons va informar el ministre de l’Interior de Macedònia del Nord, Panche Toshkovski, a més de les víctimes mortals hi ha 155 ferits, dels quals 22 ho eren de caràcter crític.

La tragèdia va ocórrer a les 3.00 hora local a la discoteca Pulse, amb unes 1.500 persones a l’interior de la sala, en la qual tocava el conegut grup local NDK. Entre els morts hi ha el bateria del grup, Gjorgji Gjorgjiev, mentre que el cantant, Vladimir Blazhev-Pancho, va patir cremades a la cara i a les mans però està fora de perill, segons els seus familiars. Van morir uns altres tres membres de la banda.

La discoteca funcionava amb una llicència falsificada, una revelació que va conduir a la detenció de diversos funcionaris del ministeri d’Economia a Skopje, va explicar el ministre. “L’empresa no té una llicència legal. Puc dir que aquesta llicència, com altres en el passat, està relacionada amb el suborn i la corrupció”, va dir Toshkovski. Segons el ministre, més de 20 persones estan sota sospita, 15 de les quals van ser detingudes. Alguns dels sospitosos van morir durant l’incendi, mentre que d’altres estan ferits i van ser hospitalitzats. Entre els detinguts hi ha un exsecretari d’Estat del ministeri d’Economia, responsable de les llicències dels clubs, un director de departament del mateix ministeri i un exdirector de la Direcció Nacional de Protecció i Rescat.

Per la seua banda, el fiscal general de l’Estat, Ljupcho Kocevski, va confirmar que els primers indicis apunten que l’incendi va ser causat per artefactes pirotècnics, però va declarar que no podia donar més detalls, ja que prossegueix la investigació sobre el terreny. “En aquests moments, es continuen emetent ordres per a la recollida de proves i la realització d’exàmens forenses”, va dir el fiscal a la premsa després de visitar el lloc incendiat, a uns 100 quilòmetres a l’est de la capital. Els hospitals van quedar desbordats.