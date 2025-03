Junts anuncia un acord amb el govern espanyol sobre el repartiment d'immigrants menors no acompanyats

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Junts ha anunciat aquest dimarts un acord amb el govern de Pedro Sánchez sobre el repartiment d'immigrants menors no acompanyats que es troben a les Canàries. El Consell de Ministres aprovarà un decret llei que, segons la formació de Puigdemont, "establirà uns criteris justos i equitatius que serveixin tant per resoldre la situació humanitària com per ser més eficaços en la feina d’integració i oportunitats de vida als menors". Entre aquests criteris que determinen el repartiment hi ha el pes poblacional, però també es tindrà en compte l’esforç fet per Catalunya al llarg dels darrers anys.

En aquest sentit, Junts sosté que el repartiment "es realitzarà entre aquelles comunitats autònomes que fins ara no han acollit o han fet un esforç molt menor en comparació amb l’esforç que ha realitzat Catalunya".

Això, afegeix Junts, vol dir que del total de menors que caldrà distribuir pel conjunt de la península (uns 4.000), "a Catalunya n’arribaran entre 20 i 30 i a Madrid més de 700".

En aquest sentit, la formació de Puigdemont afirma que les comunitats autònomes que han estat per sobre de la mitjana de places estructurals que han de tenir –com és el cas de Catalunya– rebran una compensació econòmica adequada. "Només així es garantirà un sistema de repartiment equitatiu i sostenible", afegeixen.