Mazón assumeix les peticions de Vox per aprovar els pressupostos

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va anunciar ahir un acord amb Vox per aprovar els pressupostos autonòmics per al 2025 en un pacte que Santiago Abascal va lloar per anar en la “direcció correcta” i al qual Génova també dona suport públicament, mentre que l’oposició el censura i el Govern central el titlla de “vergonya”.

Els vots de Vox són imprescindibles perquè aquests “pressupostos de reconstrucció” després de la dana tirin endavant per majoria absoluta i Mazón, que espera concretar-los en els propers dies, va criticar en la seua compareixença l’actitud del Govern de l’Estat i de l’oposició d’esquerres a les Corts Valencianes davant el treball de la Generalitat després de les inundacions.

Des de Vox ja van anunciar que negociaran amb el PP uns pressupostos que eliminin “totes les subvencions a ONG de suport a immigració il·legal”, incloguin un pla de retorn d’immigrants irregulars, eliminin totes les partides destinades a Agenda 2030 i Desenvolupament Sostenible, retallin “de manera significativa” les subvencions a la promoció del valencià i suprimeixin totes les partides destinades a Memòria Històrica, entre altres condicions. “He compromès la meua acció política a la recuperació”, i amb l’acord anunciat “fem un pas important per aconseguir-ho amb aquests pressupostos”, va asseverar Mazón. L’acord compta amb el beneplàcit de Génova, que va afirmar que els plantejaments que han permès avançar en la configuració dels comptes “són conseqüents” amb la manera de pensar del PP.