Cambrils tindrà més policies i obstacles al passeig marítim per lluitar contra el top manta

Cambrils tindrà aquesta pròxima temporada turística més efectius policials per lluitar contra el top manta. L'alcalde de la ciutat, Oliver Klein, ho ha apuntat aquest dimecres en el marc de la jornada de treball entre cossos policials i l'Associació per a la Defensa de la Marca (ANDEMA) per lluitar contra els delictes de propietat industrial que s'ha celebrat a la ciutat. El batlle ha afirmat que hi haurà més agents de la policia local però també d'altres cossos com els Mossos d'Esquadra destinats a impedir que els venedors ambulants venguin productes falsificats al carrer. Així mateix, el consistori aposta per posar obstacles al passeig marítim per tal que els manters no s'hi puguin instal·lar.

Cambrils és un dels municipis costaners que més pateix els efectes del top manta i la Policia Local i el consistori fa anys que estableixen dispositius per erradicar-lo. L'alcalde de la ciutat, Oliver Klein, ha explicat que les "decisions i implementacions han de ser policials i tècniques". Així, ha assegurat que aquest estiu hi haurà més policia per lluitar-hi i que s'està "refinant" el dispositiu. Aquest passarà per "obstaculitzar" la presència de venedors ambulants al passeig marítim. Una estratègia que ja es va posar en pràctica fa uns anys, mentre que l'any passat es va optar per tancar uns dies concrets el passeig.

A la vegada, Klein ha manifestat que aquesta situació esdevé un problema no només comercial, sinó també d'ordre públic i de convivència entre vianants, residents i banyistes. Finalment, ha negat que des de l'ajuntament s'hagi negociat mai amb els manters perquè no s'instal·lin els municipis, si bé ha concretat que "la policia i els cossos policials tenen la seva manera d'actuar, i en alguns moments poden tenir algun interlocutor".