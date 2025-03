Una víctima mortal pel temporal a Andalusia

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Una persona va ser trobada ahir sense vida i unes altres dos romanen desaparegudes a Andalusia a causa del temporal de pluges provocat per la borrasca Laurence, que va desbordar rius al sud peninsular i va descarregar ahir amb força també sobre Múrcia, on va obligar a portar a terme rescats.

Els bombers van trobar un cos sense vida a la zona on buscaven un matrimoni que havia estat arrossegat per l’aigua d’un rierol a Constantina (Sevilla), mentre que l’altra persona continua desapareguda.

A més, un altre home romania desaparegut a Añora (Còrdova) des de la tarda de dilluns, quan va sortir a passejar amb bicicleta, segons va informar la subdelegada del Govern a Còrdova, Ana López.

Andalusia va ser dilluns la regió més afectada per l’entrada de la borrasca Laurence i, malgrat que la intensitat de les precipitacions va remetent, ahir es mantenia en avís groc (risc) per fenòmens costaners, amb ones de fins a cinc metres a Cadis i ratxes de vent de fins a seixanta quilòmetres per hora a Almeria.

Al municipi de Coín (Màlaga) es van recollir durant la passada matinada 55,4 litres per metre quadrat, la màxima de tot Espanya, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Les pluges de la matinada van causar la suspensió de les classes en una desena d’escoles de Màlaga, amb més d’una trentena de carreteres tallades, inclòs un tram de 32 quilòmetres de l’autopista Sevilla-Cadis, i desallotjaments pel desbordament de rius.

També hi va haver rescats i evacuacions a les províncies de Huelva i Còrdova i talls ferroviaris a tota la regió, i la Junta d’Andalusia manté el Pla Especial d’Emergència davant del Risc d’Inundacions (PERI) en fase operativa 1.

A més, ahir Laurence va posar en alerta taronja el sud de Múrcia, amb precipitació acumulada de 30 litres per metre quadrat en una hora i xàfecs tempestuosos al voltant de la localitat d’Águilas.

L’Aemet preveu que la pluja, el vent i les ones posaran en avís disset províncies avui dimecres, jornada de “transició” amb les restes de la borrasca Laurence allunyant-se pel nord-est peninsular i la borrasca Martinho atansant-se per l’Atlàntic.